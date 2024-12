MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje: Útoky na ruské vojenské ciele budú pokračovať!

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert)

Naživo z Ukrajiny

6:35 Požiar v ropnom sklade v ruskej Orlovskej oblasti po útoku dronu. Ukrajinské drony údajne v noci na dnes zasiahli ropný sklad v ruskom meste Orjol, čo spôsobilo požiar, uviedol gubernátor Orjolskej oblasti Andrej Kličkov.

6:34 Novým veľvyslancom Ukrajiny pri Organizácii Spojených národov (OSN) v New Yorku sa stal Andrij Melnyk, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videu zverejnenom v sobotu večer. Informuje o tom agentúra DPA.

"Nepochybne budeme naďalej útočiť na ruské vojenské ciele – dronmi a raketami a čoraz častejšie vyrobenými na Ukrajine. Špeciálne sa budeme zameriavať na ruskú vojenskú infraštruktúru používanú počas tohto teroru namierenému proti nášmu ľudu," uviedol Zelenskyj v počas svojho príhovoru. Dodal, že v Kyjeve sa iba pred chvíľou skončilo odpratávanie trosiek po piatkovom útoku balistickou strelou.

Ukrajinský prezident tiež uviedol, že v sobotu sa cieľom útoku stala klinika na liečbu rakoviny. "Útok si našťastie nevyžiadal žiadne obete. Pacienti a zdravotnícky personál sa skryl v úkryte," uviedol Zelenskyj. Rusko minulý týždeň zaútočilo na Ukrajinu viac než 550 strelami s plochou dráhou letu, takmer 550 dronmi a viac než 20 strelami rôzneho typu, uviedol Zelenskyj prostredníctvom sociálnej platformy X. Ukrajina v sobotu ráno zaútočila dronmi na mesto Kazaň v ruskej Tatárskej republike, vzdialenom zhruba 1000 kilometrov od frontu. V meste poškodila viacero obytných budov, bezprostredne neboli hlásené žiadne obete. Okrem toho ešte v piatok zaútočila aj na mesto Ryľsk v ruskej Kurskej oblasti. Pri tomto útoku zahynulo šesť ľudí vrátane jedného dieťaťa, pripomína AFP