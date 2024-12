Stovky demonštrantov v Damasku požadovali demokraciu a práva žien

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Leo Correa)

"Chceme demokraciu, nie náboženský štát," skandovali demonštranti na Umajjovskom námestí v centre Damasku. Kričali taktiež heslá ako "Slobodná, občianska Sýria" a "Sýrčania sú jeden národ". Niektorí protestujúci držali transparenty s nápismi "Žiadny národ nie je slobodný, ak nie sú slobodné ženy."

AFP pripomína, že vedúca povstalecká skupina, Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) má korene v sýrskej pobočke Al-Kaídy. Viacero krajín vrátane USA ju považuje za teroristickú organizáciu. Na zozname teroristov je aj jej líder Ahmad Šara, známy pod pseudonymom abú Muhammad Džawlání. Napriek tomu, že HTS má korene v radikálnom sunnitskom islame, po prevzatí kontroly v Sýrii sa snaží zmierniť svoju rétoriku. Šara medzinárodné spoločenstvo ubezpečuje, že v novom usporiadaní budú chránené všetky etnické a náboženské menšiny v Sýrii.

Guterres hovorí o "plameni nádeje" v Sýrii a možnom rušení sankcií

Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok upozornil, že hoci v Sýrii panujú po zosadení vlády prezidenta Bašára Asada veľké nádeje, budúci vývoj krajiny so sebou prináša aj významné neistoty a hrozby. Informovali o tom agentúry DPA a AFP."Aj keď sa situácia v častiach Sýrie stabilizovala, konflikt sa ešte zďaleka neskončil," povedal Guterres. Vyzval na zastavenie bojov na severe krajiny, zdôraznil pretrvávajúce nebezpečenstvo teroristickej skupiny Islamský štát a žiadal ukončenie izraelských náletov v Sýrii. Podľa neho porušujú zvrchovanosť tejto krajiny, ako aj izraelské vojenské operácie v oblasti Golanských výšin.

"Blízky východ pohlcujú mnohé požiare, no dnes je v Sýrii plameň nádeje a tento plameň nesmie byť zahasený," uviedol šéf OSN. "Obyvatelia Sýrie sa nachádzajú v momente histórie a momente príležitosti a táto príležitosť nemôže byť premárnená," vyhlásil pred štvrtkovým zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN. V súvislosti so stále platnými sankciami voči Sýrii Guterres uviedol, že boli namierené proti Asadovmu režimu, situácia sa však zmenila. Medzinárodné spoločenstvo by podľa neho malo urobiť "prvé gesto solidarity" so Sýrčanmi, kým nevzniknú podmienky pre úplné zrušenie sankčných opatrení. Guterres okrem toho oznámil, že poveril Mexičanku Karlu Quintanovú vedením komisie, ktorej úlohou bude objasniť osud nezvestných ľudí v Sýrii.