Pápež František na Korzike vyzval na zdravý sekularizmus

(Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino)

Kresťanská a sekulárna kultúra by sa nemali stavať proti sebe, upozornil František a vyzval, aby bol sekularizmus - odluka cirkvi od štátu - zdravý a prispôsobiteľný. Neustála spolupráca medzi občianskymi a duchovnými autoritami slúži dobru spoločnosti, podotkol ďalej v prejave František. "Takýto zdravý sekularizmus umožňuje politike konať bez zneužívania náboženstva a náboženstvu žiť slobodne bez toho, aby sme boli zaťažovaní politikou diktovanou záujmami," uviedol pápež.

Prvý pápež v histórii, ktorý navštívil Korziku

Samotné Francúzsko, pod ktoré Korzika patrí, sa považuje za striktne sekulárnu krajinu - je to imidž, ktorý je hlboko zakorenený v tamojšej spoločnosti, konštatuje DPA. František, prvý pápež v histórii, ktorý navštívil Korziku, by sa späť do Vatikánu mal vrátiť ešte v nedeľňajších večerných hodinách. V uliciach hlavného mesta Ajaccio ho zdravili davy veriacich. Plánuje ešte odslúžiť omšu a stretnúť sa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Väčšina z 350.000 obyvateľov ostrova Korzika sa na rozdiel od sekulárneho Francúzska hlási ku katolíckej viere.