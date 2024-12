AKTUÁLNE Európska únia schválila plné prijatie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru

(Zdroj: Topky)

Rakúsko, ktoré vstup oboch krajín do Schengenu dlho blokovalo, pred pár dňami potvrdilo, že nebude proti. Krok prichádza vo chvíli, keď mnohé krajiny EÚ, napríklad Nemecko, naopak kontroly na vnútorných hraniciach zaviedlo.

"Je to historický moment, keď môžeme konečne privítať Bulharsko a Rumunsko ako plnohodnotných členov Schengenu," uviedol maďarský minister vnútra Sándor Pintér, ktorého krajina teraz EÚ predsedá. "Zrušenie kontrol osôb na vnútorných pozemných hraniciach s týmito členskými štátmi a medzi nimi bolo hlavnou prioritou maďarského predsedníctva a dnes sa to stalo realitou. Tento krok bude prínosom nielen pre občanov Bulharska a Rumunska, ale aj pre EÚ ako celok," dodal.

Bulharsko a Rumunsko splnili kritériá na vstup do priestoru voľného pohybu

Prijatie nových krajín do schengenského priestoru si vyžaduje jednomyseľný súhlas členských štátov Európskej únie. Bulharsko a Rumunsko splnili kritériá na vstup do priestoru voľného pohybu už v roku 2011, niektoré štáty ale z rôznych dôvodov prístup týchto dvoch krajín blokovali - v roku 2011 Holandsko s Fínskom. Neskôr sa proti prijatiu oboch balkánskych krajín stavalo Nemecko, ale predovšetkým Rakúsko, ktoré zablokovalo plný vstup Bulharska a Rumunska na konci roka 2022. Neskôr Viedeň súhlasila aspoň s obmedzeným členstvom oboch krajín.

Niektoré krajiny si strážia hranice

Bulharsko a Rumunsko po 13 rokoch čakania oficiálne vstúpili do schengenského priestoru tento rok 31. marca, kontroly ale skončili len na vzdušných a námorných hraniciach s ostatnými členskými krajinami. Pozemné kontroly zostali práve kvôli vetu Rakúska. Súčasťou schengenského priestoru je v súčasnosti 29 krajín - 25 štátov EÚ a ďalej Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. Podľa pravidiel Schengenu by pohraničníci na vnútorných hraniciach cestujúci vôbec nemali kontrolovať. Okrem Nemecka ale niektoré svoje hranice teraz strážia aj iné členské štáty, odôvodňujú to napríklad snahou obmedziť nelegálnu migráciu či hrozbou islamistického terorizmu.

Podľa Európskej komisie v súčasnosti dočasné hraničné kontroly vo vnútri schengenského priestoru vykonávajú Francúzsko, Švédsko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Rakúsko, Taliansko a Slovinsko, v pondelok sa na najmenej pol roka pridalo aj Holandsko. Celkovo teda svoje hranice stráži deväť z 29 schengenských krajín.