Pripravte sa na veľký zvrat počasia: Experti už predpovedali príchod prvých horúčav v roku 2025

Podľa predpovedí talianskych odborníkov z portálu Meteo Giornale bude mať táto situácia súvislosť s vysokým tlakom vzduchu, ktorý by sa mal usadiť nad oblasťou Talianska a spôsobiť prudký nárast teplôt.

„Môžeme hovoriť o prvej vlne horúčav v roku 2025,“ uvádzajú meteorológovia, pričom zdôrazňujú, že tento jav je len jedným z mnohých prekvapení, ktoré nový rok prinesie. „Rok 2025 bude zrejme veľmi nevyspytateľný a výrazne odlišný od toho, čo sme zažili v roku 2024,“ dodávajú.

Teplotný vrchol by mal trvať približne týždeň, no na pobrežných oblastiach by sa mohli objaviť búrky alebo oblačnosť. Meteorológovia vysvetľujú, že interakcia medzi teplým vzduchom prichádzajúcim do regiónu a chladnejším vzduchom pri pobreží by mohla viesť k takýmto javom.

Tieto predpovede pritom kontrastujú s očakávaním studeného začiatku januára. Podľa meteorológov môžu počas prvých dní mesiaca doraziť arktické prúdy vzduchu, ktoré by v Taliansku spôsobili pokles teplôt hlboko pod normál.

Odborníci zároveň upozorňujú, že takéto extrémne zmeny súvisia aj s dianím na americkom kontinente. „V Spojených štátoch by sa mohla objaviť mimoriadna vlna chladu sprevádzaná silnými snežnými búrkami a rekordne nízkymi teplotami. Tieto udalosti majú tendenciu ovplyvniť atmosférické podmienky v Európe, kde sa v takýchto prípadoch často vytvára vysoký tlak,“ vysvetľujú meteorológovia.

Na prelome januára a februára sa však očakáva návrat zimy do Európy. Podľa odborníkov by sa mohlo znova ochladiť, pričom nie je vylúčená ani možnosť silných mrazov.

Portál Severe Weather zároveň predpovedá výdatné sneženie, predovšetkým na území Spojených štátov, kde by sa mohol prejaviť známy fenomén polárneho víru. Tento jav by mal byť kľúčovým faktorom výnimočne studeného počasia na začiatku roka.