Napätie narastá: Európa sa potichu pripravuje na tretiu svetovú vojnu! Strach pred ruským útokom

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

BERLÍN - Odborníci sú presvedčení, že Vladimir Putin by mohol byť pripravený zaútočiť na európske štáty NATO už o niekoľko rokov. Vysokí vojenskí predstavitelia a politici si vraj teraz uvedomujú vážnosť situácie, a preto sa Európa už v tichosti pripravuje na tretiu svetovú vojnu.

NATO a jeho členské štáty sú tŕňom v oku Vladimíra Putina prinajmenšom od začiatku vojny na Ukrajine. Pre šéfa Kremľa predstavuje aliancia bezprostrednú hrozbu pre ruskú vlasť, preto sú výhražné slová smerom k Západu už roky bežnou praxou. Ale s inváziou ruských vojsk na Ukrajinu sa zvýšili obavy, že by Rusko mohlo zaútočiť na iné krajiny v Európe.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Varovanie pred Putinovým útokom na európske štáty NATO o 6 až 8 rokov

Vysokopostavení vojaci a politici si vraj teraz uvedomili vážnosť situácie. Andrius Kubilius, komisár EÚ pre obranu a bývalý premiér Litvy, v septembri povedal, že podľa jeho názoru bude Vladimir Putin pripravený zaútočiť na NATO a EÚ o šesť až osem rokov. Estónska zahraničná spravodajská služba vo februári tiež varovala, že NATO môže byť v nasledujúcom desaťročí konfrontované s masovou ruskou armádou.

Európa sa v tichosti pripravuje na tretiu svetovú vojnu

"Ak vezmeme tieto hodnotenia vážne, máme len krátky čas na to, aby sme sa poriadne pripravili. To znamená, že musíme robiť rýchle a ambiciózne rozhodnutia," povedal Andrius Kubilius. Z tohto dôvodu, ako v súčasnosti uvádza americký portál "Newsweek", európske krajiny NATO sa už v tichosti pripravujú na tretiu svetovú vojnu.

Deklarovaným cieľom štátov NATO je zvýšiť výdavky na obranu na dve percentá hrubého domáceho produktu požadované NATO. Mnohé krajiny v desaťročiach nasledujúcich po skončení studenej vojny túto referenčnú hodnotu zďaleka nedosiahli.

Poľsko a bunkre

Ako presne sa však krajiny pripravujú na prípadný Putinov útok? Napríklad v Poľsku sa začalo s výstavbou jeho takzvaného „Východného štítu“. Výstavba bude stáť okolo 23,7 miliardy eur a Varšava ju opisuje ako „najväčšiu operáciu na posilnenie východnej hranice Poľska, východného krídla NATO, od roku 1945“. Okrem toho sa už zintenzívnila civilná ochrana. Poľská vláda rozhodla, že od roku 2026 musia mať novopostavené nehnuteľnosti vlastné bunkre. V Nemecku sú vraj teraz podobné plány bunkrov. V Škandinávii začali ľudia roznášať letáky pre prípad núdze. Ľudia by sa mali naučiť, ako sa pripraviť na krízy či vojny a ako sa správať.

Pobaltie sa pripravuje na Putinov útok – Litva, Lotyšsko a Estónsko posilňujú svoje národné hranice

V troch pobaltských štátoch – Litve, Lotyšsku a Estónsku – bola podpísaná dohoda o posilnení ochrany pozdĺž ich hraníc s Ruskom a Bieloruskom. Pozdĺž estónskej hranice má údajne už existovať "sieť bunkrov, základní a distribučných vedení" pre prípad núdze. Na litovskej hranici boli naopak rozmiestnené míny a ďalšie obranné zariadenia, ako sú protitankové prekážky známe ako dračie zuby, určené na zastavenie tankov a obrnených vozidiel.