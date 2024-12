Exprezident Ruska Dmitrij Medvedev (Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Od začiatku vojny na Ukrajine útočí bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev proti údajným nepriateľom Moskvy. Teraz blízky spolupracovník Vladimira Putina hovoril o „totálnej vojne až do posledného Ukrajinca“.

Počas svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta (2008 až 2012) bol Dmitrij Medvedev považovaný za liberálnu nádej Ruska. Od začiatku ukrajinskej vojny tomu však už nič nenasvedčovalo. Priateľ Vladimira Putina, ktorý bol aj ruským premiérom, je teraz podpredsedom ruskej bezpečnostnej rady. Medvedev počas vojny na Ukrajine obhajoval ruskú inváziu štvavými príspevkami na sociálnych sieťach a na titulky sa dostával verbálnymi útokmi proti Západu a NATO.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

V novom vyhlásení na Telegrame Dmitrij Medvedev opäť zaútočil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Medvedev obvinil 46-ročného muža, že je narkoman, ktorý chce predĺžiť konflikt s Ruskom, aby si udržal svoju moc. Je to zvrátená logika, pretože Zelenskyj sa o tento konflikt nesnažil. Medvedev však nehovorí nič o tom, že Rusko môže útok kedykoľvek zastaviť samo, aby okamžite ukončilo vojnu.

Putinov dôverník hovorí o „totálnej vojne až po posledného Ukrajinca“

Dmitrij Medvedev vysvetlil v Telegrame údajný Zelenského plán, ktorý bude ukrajinský prezident presadzovať:

"Režim bude naďalej trvať na totálnej vojne až do posledného Ukrajinca a odkladať voľby tak dlho, ako to bude možné," uviedol Putinov dôverník.

uviedol Putinov dôverník. „Pretože to je jediný spôsob, ako si udržať moc nelegitímneho narkomana,“ vyhlásil ďalej.

Medvedev svojimi komentármi zrejme narážal na nedávny prieskum medzi 1200 Ukrajincami uverejnený v britských novinách The Times, podľa ktorého by úradujúceho prezidenta volilo len 16 percent. Asi 27 percent si namiesto toho zvolilo Valeryho Zalužného, bývalého vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl, ktorý v súčasnosti slúži ako veľvyslanec v Spojenom kráľovstve. Prieskum tiež ukázal, že asi 60 percent opýtaných by uprednostnilo, keby sa Zelenskyj o znovuzvolenie neuchádzal.