Koniec vojny do roku 2027? To asi ťažko! Putin schválil rekordný megarozpočet na armádu

Ruský prezident Vladimir Putin. (Zdroj: TASR/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

Rusko v súčasnosti zaberá približne pätinu susednej krajiny. Hoci sú ruské straty masívne, Vladimir Putin nariaďuje svojim jednotkám neúnavne pokračovať v boji. Ruský prezident nedávno schválil najvyšší vojenský rozpočet v histórii Ruska.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Putin schválil megarozpočet na armádu

Ako aktuálne informuje denník „Bild“, ruský prezident zvýšil vojenské výdavky v súčasnom rozpočte (2025 až 2027) o ohromných 30 percent. Očakáva sa, že do armády v roku 2025 pritečie ekvivalent približne 135 miliárd eur. To zodpovedá približne každému tretiemu rubľu.

Vojenské výdavky umožňujú vyvodiť závery o Putinových vojnových plánoch

Aj bez vyhlásenia ruskej vlády, že vojna na Ukrajine, ktorá je v propagandistickom jazyku stále označovaná ako „špeciálna vojenská operácia“, zostáva najvyššou prioritou, by sa najneskôr na základe plánovaných vojenských výdavkov dali vyvodiť závery o vojnových cieľoch Vladimira Putina. Keďže rozpočet siaha až do roku 2027, možno predpokladať, že Putin chce vojnu za každú cenu pokračovať a mierové rokovania pre neho zjavne neprichádzajú do úvahy.

Podľa denníka „Bild“ plánované výdavky na armádu a národnú bezpečnosť predstavujú nový rekord – na tieto dve položky je vyčlenených až 40 percent celého štátneho rozpočtu. Šetrenie sa však prejaví na obyvateľstve. Sociálne výdavky totiž podľa „Bildu“ klesnú o takmer desať percent.

Putin počíta s oveľa vyššími vojenskými výdavkami, ako sú uvedené v rozpočte

Zaujímavé je, že podľa denníka „Bild“ nebola tretina plánovaných výdavkov Kremľa vôbec zverejnená, pretože ruské vedenie zrejme počíta s dodatočnými výdavkami na vojnu. Tie sú však podľa Bildu „klasifikované ako tajné a preto nie sú uvedené v rozpočtovom pláne“.

Záver denníka: „Putin investuje do svojho útoku viac peňazí, než je ochotný priznať.“