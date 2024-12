Trump nominoval podnikateľa pôvodom z Libanonu za poradcu pre Blízky východ

(Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

"Som hrdý na to, že môžem oznámiť, že Massad Boulos bude pôsobiť ako hlavný poradca prezidenta pre arabské a blízkovýchodné záležitosti," napísal Trump. Boulos, svokor Trumpovej dcéry Tiffany, zohral podľa AFP dôležitú úlohu v rámci volebnej kampane, kde sa snažil zmobilizovať arabsko-amerických a moslimských voličov. Miliardár s rozsiahlymi obchodnými väzbami v Nigérii prevezme náročnú pozíciu vzhľadom na to, že v Pásme Gazy pretrváva vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, v Libanone je uzavreté iba krehké prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh a povstalecké sily v Sýrii aktuálne aj naďalej postupujú proti vláde Bašára Asada, pripomína AFP.

Boulos sa narodil v Libanone, no ako tínedžer sa presťahoval do Texasu. Študoval na Houstonskej univerzite, kde získal aj právnický titul a stal sa občanom USA. "Massad je vynikajúci právnik a vysoko uznávaný líder vo svete obchodu s bohatými skúsenosťami na medzinárodnej scéne," povedal Trump o nominácii. "(Massad) je dlhoročným zástancom republikánskych a konzervatívnych hodnôt, prínosom pre moju kampaň a zohral dôležitú úlohu aj pri budovaní nových rozsiahlych partnerstiev s arabskou komunitou," doplnil Trump. Republikán pritom aj v sobotu vybral do svojej administratívy svokra jedného z detí, realitného magnáta Charlesa Kushnera, ktorý sa stane veľvyslancom USA vo Francúzsku.