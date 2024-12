V Rumunsku sa konajú parlamentné voľby: Očakáva sa vzostup krajnej pravice

(Zdroj: Getty Images)

Približne 19 miliónov voličov rozhodne o obsadení 330 kresiel v Poslaneckej snemovni a 136 kresiel v Senáte. Prieskumy naznačujú masívny posun doprava a koniec súčasnej veľkej koalície. Po nečakanom víťazstve dovtedy málo známeho proruského pravicového extrémistu Calina Georgesca v prvom kole volieb hlavy štátu spred týždňa pozorovatelia očakávajú vzostup pravicovo-populistických a nacionalistických síl. Do popredia by sa mohla dostať aj doteraz nevýrazná trpasličia Strana mladých ľudí (POT), ktorá podporovala kandidatúru Georgesca.

Pripravme sa i na iné alternatívy vývoja ako voľby v riadnom termíne, vyzýva Robert Fico (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Podľa prieskumu inštitútu AtlasIntel by voľby vyhrala so ziskom 22,4 percenta hlasov krajne pravicová Aliancia za zjednotenie Rumunov (AUR). Doteraz vládnuca Sociálnodemokratická strana Rumunska (PSD) by skončila druhá (21,4 percenta), tretia by bola stredopravicová Únia záchrany Rumunska (USR) so 17,5 percentami a štvrtá Národná liberálna strana (PNL), koaličný partner PSL, s vyše 13 percentami.Do parlamentu by sa mal vrátiť aj Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku (UDMR) so ziskom 5,5 percenta.