Eurokomisia zaslala viacerým členským štátom EÚ vrátane Slovenska výzvu ohľadom smerníc

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

BRUSEL - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že začala konanie o nesplnení povinnosti voči 26 členským štátom vrátane Slovenska, ktorým zaslala formálnu výzvu. Tá sa týka štátov, ktoré plne nepreviedli do svojho vnútroštátneho práva aspoň jednu z dvoch smerníc EÚ, ktorým nedávno uplynula lehota na začlenenie. Členské štáty vrátane Slovenska musia na výzvu odpovedať do dvoch mesiacov, v opačnom prípade podnikne EK voči danému štátu ďalšie kroky.

Výzvy sa týkajú dvoch smerníc, ktoré mali členské štáty previesť do svojho vnútroštátneho práva do 17. októbra. Konkrétne ide o smernicu z oblasti digitálnej ekonomiky a migrácie a smernicu týkajúcu sa vnútorných vecí a bezpečnostnej únie.Slovensko podľa EK plne nezačlenilo do svojho vnútroštátneho práva ani jednu zo spomínaných smerníc.

V prípade, že daná krajina neodpovie na formálnu výzvu a dostatočne nezačlení smernice do vnútroštátneho práva, môže EK rozhodnúť, že jej zašle takzvané odôvodnené stanovisko, teda formálnu žiadosť o dodržiavanie právnych predpisov EÚ. Odôvodnené stanovisko vysvetľuje, prečo sa Komisia domnieva, že krajina porušuje právo EÚ. Požaduje tiež, aby krajina informovala Komisiu o prijatých opatreniach v stanovenej lehote, zvyčajne sú to dva mesiace.