Tisíce neúspešných žiadateľov o azyl dostali finančnú pomoc na odchod z Nemecka

Ľudia, ktorí do konca októbra opustili Nemecko, dostali finančnú podporu prostredníctvom príslušného programu financovania spolkovej vlády a vlád jednotlivých spolkových krajín.

Migranti bez finančných prostriedkov v Nemecku môžu prostredníctvom programu pre žiadateľov o azyl známeho ako REAG/GARP získať peniaze na letenky a autobusové lístky alebo lekársku pomoc.

Schválené finančné prostriedky na program predstavujú v tomto roku viac ako 8,2 milióna eur, píše DPA. Akú časť nákladov hradili federálna vláda a vlády jednotlivých štátov, nie je možné v súčasnosti špecifikovať. Dôvodom je, že Európska únia za určitých okolností hradí väčšinu nákladov na opustenie krajiny, pričom federálna vláda a vlády jednotlivých štátov musia uhradiť len päť percent nákladov. DPA dodáva, že deportácie sú zvyčajne výrazne nákladnejšie ako dobrovoľné.

Lacnejšie riešenie

"Mali by sme využiť každú príležitosť, aby sme presvedčili odmietnutých žiadateľov o azyl a iných cudzincov, ktorí musia opustiť krajinu, aby odišli," uviedol Leif-Erik Holm z krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (Afd). Tvrdí, že by to bolo lacnejšie ako poskytovanie plnej sociálnej podpory ľudom v krajine. Na tieto odchodové pomôcky dokonca existuje značná finančná podpora zo strany EÚ, dodal.