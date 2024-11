Nigéria a India prehĺbia väzby v námornej bezpečnosti a boji proti terorizmu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Cheikh A.T Sy)

Módí je prvým indickým premiérom, ktorý navštívil Nigériu za uplynulých 17 rokov. Prišiel na pozvanie prezidenta Bolu Tinubua, ktorý sa usiluje získať investície od najväčších svetových ekonomík.Módí pricestoval do hlavného mesta Abuja v sobotu večer a v nedeľu sa stretol s Tinubuom v prezidentskej vile, kde obaja lídri diskutovali aj o hospodárskom rozvoji, obrane, zdravotníctve a potravinovej bezpečnosti.

Indický premiér Naréndra Módí (Zdroj: TASR/AP)

Vzhľadom na rastúce hrozby v Guinejskom zálive a Indickom oceáne sa obe krajiny dohodli na koordinovaných opatreniach zameraných na ochranu námorných obchodných trás a boj proti pirátstvu.Nigéria, najľudnatejšia africká krajina (231 miliónov obyvateľov), sa usiluje získať viac indických investícií a lacnejších úverových liniek, aby podporila svoje hospodárstvo a vytvorila pracovné miesta.

Nigéria na okraj vlaňajšieho summitu skupiny G20 uviedla, že získala prísľuby vo výške takmer 14 miliárd dolárov od indických investorov vrátane spoločnosti Jindal Steel and Power, ktorá sa zaviazala investovať do nigérijského oceliarskeho sektora tri miliardy USD.V Nigérii pôsobí viac ako 200 indických spoločností.Módí odcestuje z Nigérie priamo do Brazílie na summit skupiny G20, ktorý sa bude konať 18. a 19. novembra.