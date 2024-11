ŠOK na výletnej lodi: Pasažieri boli ako na hojdačke, VIDEO celá paluba sa začala nakláňať!

Na výletnej lodi pri Tenerife sa paluba zmenila na hojdačku. Dôvodom bolo nepriaznivé počasie (Zdroj: Facebook/The Sun )

Cestujúci na výletnej lodi spoločnosti Royal Carribean's Explorer of the Seas zažili počas minulého týždňa niečo veľmi nečakané a nepríjemné. Vplyvom nepriaznivého počasia a silných poryvov vetra sa obrovská loď začala nakláňať zo strany na stranu. Informuje o tom FOX Business s odvolaním sa na Kennedy News & Media.

Nepriaznivé počasie

Plavidlo sa dňa siedmeho novembra nachádzalo pri pobreží španielsko Tenerife a malo namierené do Miami v USA. Zastihla ho však búrka. "V jednom momente sa paluba začala nakláňať. Pocitovo to mohlo byť aj v 45-stupňovom uhle," hovorí jeden z pasažierov Dan So. Na palube a v kajutách bolo dokopy päť tisíc pasažierov.

Spoločnosť Royal Caribbean's Explorer of the Seas prevádzkuje 310 metrov dlhé plavidlo už viac ako 20 rokov. Dan So ďalej uviedol, že keď vyšiel z baru na palubu, začul niekoho kričať. "Zrazu začalo všetko padať a celá paluba sa naklonila. Trvalo to asi tri minúty. Veľmi som sa bál. V tom zmätku som poslal kolegom správu, že neviem čo sa deje, ale nech si dávajú pozor," doplnil o skupine, s ktorou cestoval.

Vylodenie a prevoz do nemocnice

Jeden pasažier utrpel vážnejšie zranenia a potreboval lekársku pomoc. "Zavolali sme preto do Las Palmas a ihneď sme podnikli kroky na vylodenie. O všetkom sme samozrejme informovali aj zvyšných cestujúcich," uviedol hovorca spoločnosti. Royal Caribbean's Explorer of the Seas vlastní 28 lodí a patrí pod materskú spoločnosť Royal Caribbean Group (68 lodí). Je to jedna z piatich najväčších námorných značiek na svete.