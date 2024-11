Trump si za ministra spravodlivosti vybral kongresmana Matta Gaetza: Má návrh aj na šéfa tajných služieb

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

"Matt... ochráni naše hranice, rozbije zločinecké organizácie a obnoví vážne narušenú dôveru Američanov v ministerstvo spravodlivosti," uviedol Trump vo vyhlásení. Jeho nomináciu na post ministra spravodlivosti bude musieť schváliť Senát, v ktorom majú republikáni väčšinu.

archívne video

Miriam Lexmann v EP o vzťahoch medzi EÚ a USA po volebnom víťazstve Donalda Trumpa (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Blízki spolupracovníci novozvoleného prezidenta naznačili, že minister spravodlivosti bude po samotnom Trumpovi najdôležitejším členom administratívy, keďže bude mať na starosti uskutočnenie masových deportácií nelegálnych migrantov a omilostenie výtržníkov, ktorí 6. januára 2021 zaútočili na Kapitol.

Trump počas svojho prvého funkčného obdobia označoval ministerstvo spravodlivosti za obštrukčné. Jeho bývalý šéf rezortu spravodlivosti Jeff Sessions povolil vyšetrovanie kontaktov medzi Trumpovým volebným tímom a Ruskom. Ďalší exminister spravodlivosti Bill Barr zas verejne vyvrátil Trumpove tvrdenia, že voľby v roku 2020 boli sfalšované.

Trump navrhol bývalú demokratku Tulsi Gabbardovú za šéfku tajných služieb

Novozvolený republikánsky americký prezident Donald Trump si v stredu za novú riaditeľku amerických tajných služieb (DNI) vybral 43-ročnú Tulsi Gabbardovú, niekdajšiu demokratku, no v súčasnosti kritičku administratívy dosluhujúceho prezidenta USA Joea Bidena, zasadzujúcu sa okrem iného proti americkej podpore Ukrajiny. Informujú o tom správy z agentúr Reuters a AFP.

Gabbardová, bývalá havajská členka Snemovne reprezentantov, odišla z Demokratickej strany v roku 2022. Následne pôsobila ako nezávislá politička a v októbri 2024 vstúpila do Republikánskej strany, ktorej však už skôr prejavovala podporu. Svojho času bola dokonca považovaná za potenciálnu kandidátku na viceprezidentku v administratíve Trumpa, ktorému pomáhala napríklad s prípravou na debatu proti jeho demokratickej súperke Kamale Harrisovej.

Vedenie amerických tajných služieb by mala prebrať po Avril Hainesovej v januári, keď sa úradu ujme samotný Trump aj celá jeho administratíva. Jej nomináciu ešte musí odsúhlasiť Senát. Vzhľadom na to, že republikáni v tejto hornej komore amerického Kongresu budú mať od januára väčšinu kresiel, by však malo ísť o formalitu.

Tulsi Gabbardová (Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Freed)

"Viem, že Tulsi prinesie do našich tajných služieb nebojácneho ducha, ktorý definoval jej preslávenú kariéru," povedal Trump. Gabbardová podľa neho viac ako dve desaťročia bojuje za slobodu USA a všetkých Američanov. Samotná Gabbardová poďakovala Trumpovi za nomináciu, ktorú označila za príležitosť slúžiť v jeho kabinete "obrane bezpečnosti a slobody amerického ľudu".

Reuters poukazuje na to, že Gabbardová má málo priamych skúseností s prácou v tajných službách a vo všeobecnosti sa teda neočakávalo, že ju Trump na takýto post navrhne. V rokoch 2004 až 2005 slúžila v Iraku ako majorka Havajskej národnej gardy a v súčasnosti je podplukovníčkou v zálohe.

Gabbardová sa v roku 2020 neúspešne uchádzala o nomináciu Demokratickej strany za kandidátku do prezidentských volieb, neskôr podporila Joea Bidena, ktorý voľby aj vyhral. Po odchode z Demokratickej strany začala byť voči prezidentovi Bidenovi a jeho administratíve čoraz kritickejšia a získala si popularitu medzi konzervatívcami, pričom často vystupovala v krajne pravicových televíznych a rozhlasových reláciách. Podľa AFP dlhodobo zastáva v zahraničnej politike tzv. izolacionistické názory a podporuje aj množstvo konšpiračných teórií.