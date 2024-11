Ruskí učitelia si urobili prilby z alobalu: To vážne? Mali ich ochrániť pred satelitmi NATO!

Ruskí učitelia si vyrobili špeciálne čapice (Zdroj: meduza.io)

Čiapky mali pripomínať typické buďonovky, ktoré boli pokrývkou hláv členov Červenej armády medzi rokmi 1918 až 1940, informovali novinky.cz. Alobalové čiapky mali nosiť na znak svojho patriotizmu a ako ochranu pred „radiáciou“, ktorú majú emitovať satelity NATO. Detaily k tomuto počinu zverejnil portál Meduza. A aby sa učitelia skutočne zapojili a odfotografovali v takýchto alobalových ochranách hláv, celú akciu zaobalil do súťaže pod názvom „Prilba vlasti.“ Regionálny úrad ministerstva školstva vo Voroneži účastníkov súťaže chválil do nebies za ich patriotizmus. A to aj potom, čo sa tento žart odhalil.

Bochan svoju správu školám koncipoval ako príkaz na zapojenie sa do súťaže. Regionálny úrad ministerstva školstva po odhalení vtipu aj tak chválil učiteľov, ktorí sa do „súťaže“ zapojili. Vraj tým preukázali vlasteneckého ducha a ochotu plniť príkazy, nech sú akékoľvek. Udalosť sa mala odohrať v júli tohto roka a ministerstvo vraj už poučilo učiteľský zbor o informačnej bezpečnosti.