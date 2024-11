Ak Netanjahu navštívi krajinu, budeme ho musieť zatknúť, uvideol taliansky minister obrany Crosetto

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/Pool via AP)

Crosetto v televízii RAI vyhlásil, že podľa neho sa Medzinárodný trestný súd "mýli", no zároveň zdôraznil, že ak by Netanjahu a bývalý minister obrany Yoav Gallant "prišli do Talianska, museli by ich zatknúť" podľa medzinárodného práva. Crosetto upresnil, že nejde o politické rozhodnutie, no Taliansko ako člen ICC je povinné uplatňovať zatykače súdu.Minister zahraničných vecí Antonio Tajani bol vo vyjadreniach umiernenejší. "Podporujeme ICC, pričom máme na pamäti, že súd musí zohrávať právnu, a nie politickú úlohu. Spolu s našimi spojencami vyhodnotíme, čo máme robiť, a ako toto rozhodnutie interpretovať," dodal.

ICC vydal zatykač aj na vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Muhammada Dajfa. Izrael však tvrdí, že predstaviteľa skupiny zneškodnil pri júlovom leteckom útoku v Pásme Gazy. Hamas jeho smrť však doposiaľ nepotvrdil.