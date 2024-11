Vedci v Poľsku zrekonštruovali podobu upírky: Pred 400 rokmi ju pochovali s kosákom na krku

POĽSKO - Vedci zrekonštruovali tvár ženy spred 400 rokov podozrivej z upírstva. Využili na to DNA, 3D tlač a plastelínu. TASR informuje na základe správy portálu Sky News. Ostatky „upírky" sa našli v hrobe zo 17. storočia. Objavili ho v októbri 2022 v obci Pień v Podkarpatskom vojvodstve na juhozápade krajiny. Žena, ktorá v ňom bola pochovaná, mala na palci pravej nohy pripevnený zámok. Okrem toho mala nad krkom upevnený kosák. Ak by sa Zosia, ako ju volali miestni, pokúsila posadiť a vstať zo svojho hrobu, kosák by ju okamžite dekapitoval.