Zabrániť obchodnej vojne s USA musí byť pre EÚ najvyššou prioritou, uviedol rakúsky kancelár

Karl Nehammer (Zdroj: TASR/AP/Heinz-Peter Bader)

Prezidentské voľby v USA ukázali, "že musíme urobiť všetko pre posilnenie vzťahov s USA", dodal kancelár, pričom zdôraznil, že USA sú pre Rakúsko druhou najdôležitejšou exportnou krajinou. S budúcou americkou administratívou je dôležité intenzívne rokovať ešte pred jej nástupom, aj pokiaľ ide o podporu Ukrajiny, uzavrel Nehammer.

Európska komisia (EK) ešte pred oznámením výsledku volieb začala modelovať vplyv návratu Trumpa do Bieleho domu na Úniu a najmä na štáty, ktoré jeho politika zasiahne najviac. K tým by mali patriť Nemecko, ktoré je najväčším výrobcom áut v EÚ, ako aj Taliansko, druhý najväčší exportér z EÚ do USA. Okrem priameho vplyvu nových ciel na európsku ekonomiku, ktorej rast je naďalej veľmi slabý. EÚ by mohla doplatiť aj na ešte tvrdšie kroky, ktoré Trump plánuje voči Číne. Prípadné zavedenie vysokých amerických ciel na čínske produkty môže viesť k tomu, že veľkú časť týchto výrobkov čínski producenti presmerujú na európsky trh.