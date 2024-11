Šokujúce podozrenie: Ľudia v tom majú jasno! S Trumpom bola voliť falošná Melania

Donald Trump a Melania Trumpová (Zdroj: profimedia.sk)

Donald Trump si najal dvojníčku, aby zaskočila za jeho manželku Melaniu, tvrdili divokí konšpirátori. Tieto poznámky prišli po tom, ako sa šírili rôzne obrázky bývalej prvej dámy v slnečných okuliaroch v interiéri. Zábery páru vstupujúceho do miestnosti počas posledných chvíľ kampane sa stali virálnymi s popisom: „Melania má dnes celý deň vo vnútri slnečné okuliare.“ Záznam ukazuje prezidentského kandidáta, ako sa rozhliada po miestnosti, pravdepodobne počas svojej cesty na hlasovanie, za burácajúceho potlesku, nadšene kričí a ukazuje na neznámeho fanúšika.

Melania zostáva relatívne pokojná, na tvári má široký úsmev s rukami po bokoch, potom sa otočila doľava, zamávala pravou rukou a potom ich spojila. Davy konšpirátorov sa ozvali: „To je dvojníčka, nie Melania, je to jasné, keď sa usmeje, a na to sú tie okuliare.“ Ďalší zavtipkoval: „Kontrolu nestihli vybaviť včas, aby sa objavila skutočná Melania, tak museli priviesť náhradníčku z lavičky.“

Melania Trumpová (Zdroj: profimedia.sk)

Dav naberal na intenzite a ozývali sa výkriky: „To nie je Melania“ a „Ľudia, to NIE JE Melania!!!“ všetko v dokonalej harmónii. Potom to pokračovalo. "Chcem povedať, že to nie je Melania. Žiadna čiapka, žiadne sprisahanie, jednoducho to nie je za..aná Melania, lol.“ A ďalej: „Melania má ryhy, ktoré jej siahajú od líc až po bradu. Druhá žena nie. Všimnite si tiež zahmlený filter na fotoaparáte, ktorý sťažuje videnie detailov.“

A pre istotu ešte dodali: „To nie je Melania... pozrite sa na líniu čeľuste a pohyb úst, keď hovorí!!!“

Potom sa začali aj konšpirácie od odporcov konšpiračných teórií: „Prisahám, že nie som na takéto teórie s dvojníčkami, ale... to očividne nie je Melania.“

Medzitým niektorí ľudia pociťovali, že bola príliš šťastná na to, aby bola skutočnou Melaniou. „Mohli by ste zrátať jej vystúpenia za posledných 10 rokov a neukázalo by sa, koľko sa dnes táto najatá herečka usmievala a tlieskala,“ povedal jeden človek. "Radšej nech zavolajú lepšieho kastingového režiséra."

Medzitým expert denníka Daily Star pozrel na Melaniu počas jej vystúpenia a nevidel žiadne známky toho, že by osoba po Trumpovom boku bola niekto iný než jeho manželka.