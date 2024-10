Rusko potestuje proti zhabaniu svojho majetku vo Fínsku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rezort diplomacie uviedol, že vo Fínsku bolo zhabaných 45 nehnuteľností, patriacich Ruskej federácii, vrátane niektorých objektov využívaných ruským veľvyslanectvom na oficiálne účely, ktoré sú chránené diplomatickou imunitou.

"Ruská strana požaduje, aby fínska strana čo najskôr preskúmala toto nezákonné rozhodnutie, ktoré flagrantne porušuje ustanovenia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961," píše sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí s tým, že ak to bude potrebné, ruská strana prijme odvetné opatrenia.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na zhabanie majetku povedal, že Moskva tento krok napadne na súde a využije všetky zákonné mechanizmy na ochranu svojich záujmov.

Naftogaz od roku 2016 podniká právne kroky proti Rusku s cieľom vymôcť kompenzáciu za vyvlastnenie svojho majetku zo strany Moskvy po anexii polostrova Krym ruskými silami v roku 2014. Medzinárodný súdny dvor (MSD) v Haagu v apríli 2023 nariadil Rusku zaplatiť Naftogazu 4,22 miliardy dolárov spolu s úrokmi a súdnymi trovami, čo však Moskva doteraz neurobila.