Svet si nevydýchne: V moriach pri Číne hrozí ďalšia vojna! Peking sa nezastaví pred ničím

Stíhačky Chengdu J-20, Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

V Juhočínskom mori totiž prebieha dlhodobý spor o teritoriálne nároky. Krajiny ako Malajzia, Brunej, Filipíny a Vietnam si na rôzne časti mora nárokujú právo, no najväčšie územné nároky predkladá Čína. Ich požiadavky sú často označované ako „línia deviatich čiar“ a zahrňujú takmer celé Juhočínske more. Čína dokonca v tejto oblasti buduje umelé ostrovy, čím sa snaží svoje nároky ešte posilniť a zdôrazniť svoj vplyv v regióne.

archívne video

Za jeden deň bolo zničených 5 cieľov: dva samohybné delostrelecké systémy, dve raketomety BM-27 Uragan a ďalší dôležitý objekt. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Nájdené podvodné zariadenia majú podľa čínskych úradov okrem funkcie navigácie aj schopnosť mapovať morské dno. Toto detailné mapovanie by v prípade vojenského konfliktu poskytlo významnú výhodu pri plánovaní a realizácii námorných operácií. Juhočínske more sa tak stáva ohniskom napätia nielen medzi priamymi susedmi, ale aj medzi globálnymi veľmocami, pričom Spojené štáty majú v oblasti svoje strategické záujmy. USA majú s Filipínami obrannú dohodu, ktorá ich zaväzuje k ochrane tejto krajiny v prípade útoku. Okrem toho, podobnú dohodu udržujú aj s Taiwanom, ktorý sa tiež cíti ohrozený čínskymi ambíciami.

Tento konflikt eskaluje aj kvôli pretekaniu v zbrojení medzi Čínou a USA. Čína v súčasnosti intenzívne pracuje na vývoji novej generácie jadrových ponoriek, ktoré chce mať plne funkčné do konca desaťročia. Tieto aktivity jasne ukazujú, že Čína sa snaží upevniť svoju pozíciu nielen na mori, ale aj v medzinárodných vodách, čo nevyhnutne prispieva k narastajúcemu napätiu medzi štátmi v regióne aj mimo neho.