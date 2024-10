Gruzínska prezidentka vyzvala na medzinárodné preskúmanie výsledkov volieb

Gruzínsko (Zdroj: SITA/AP Photo/Zurab Tsertsvadze)

Volebná komisia prepočíta hlasovacie lístky z náhodne vybraných volebných miestností, spresnili úrady. V sobotných parlamentných voľbách zvíťazil podľa ohlásených výsledkov vládnuci Gruzínsky sen, ktorý získal 53,9 percenta hlasov. Päťpercentnú hranicu prekonali ďalšie štyri opozičné strany. Všetky však odmietli uznať výsledky volieb a nový parlament plánujú bojkotovať.

Desaťtisíce ľudí vyšli v pondelok večer do ulíc Tbilisi a požadovali nové voľby, pričom mnohí mávali vlajkami Európskej únie a Gruzínska. Davy však boli podľa portálu Politico menšie ako na protestoch, ktoré v lete zvolali skupiny občianskej spoločnosti proti autoritárskym zákonom. Opoziční lídri protestujúcim povedali, že o ďalších krokoch rozhodnú v najbližších dňoch.

Koalícia desiatok gruzínskych mimovládnych organizácií, ktoré pôsobili na voľbách ako pozorovatelia, údajne odhalila schému volebného podvodu a vyzvala na preverenie a anulovanie viac než 300 000 odovzdaných hlasovacích lístkov. Dôkazy, ktoré získala, podľa nej potvrdzujú, že išlo o vopred naplánovaný organizovaný podvod a jeho prípravy sa začali ešte pred voľbami.

Medzinárodní pozorovatelia vyjadrili znepokojenie z prípadov zastrašovania voličov, fyzických útokov voči nim, kupovania hlasov či prípadov viacnásobného hlasovania, oznámila v nedeľu Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Pozorovatelia vyzvali na prešetrenie takýchto incidentov a zároveň naliehali na ďalšie demokratické reformy v krajine.

Voľby v Gruzínsku boli slobodné a demokratické, tvrdí Orbán

Voľby v Gruzínsku, v ktorých zvíťazila vládnuca strana Gruzínsky sen, boli slobodné a demokratické. V utorok to vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán počas jeho návštevy v Tbilisi. Informujú o tom správy z agentúr AFP a Reuters. Maďarský predseda vlády v prejave zablahoželal gruzínskemu ľudu k tomu, že "hlasoval za mier a nedovolil, aby sa... krajina stala druhou Ukrajinou".

Lídri Európskej únie vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a šéfa Európskej rady Charlesa Michela vyzvali na prešetrenie volieb pre podozrenia z ich zmanipulovania. Orbán v tejto súvislosti vyhlásil, že ak by vo voľbách vyhrali liberáli, EÚ by sobotňajšie hlasovanie označila za demokratické.

Viktor Orbán pricestoval do Gruzínska v pondelok, len dva dni po parlamentných voľbách. Maďarský premiér ešte pred zverejnením konečných výsledkov zablahoželal k víťazstvu tamojšej proruskej vládnej strane. Stal sa zároveň prvým lídrom krajiny EÚ, ktorý pogratuloval Gruzínskemu snu k víťazstvu.

Orbán počas návštevy Gruzínska nezastupuje Úniu

Maďarsko je v súčasnosti predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie. Šéf európskej diplomacie Josep Borell však upozornil, že Orbán počas návštevy Gruzínska nezastupuje Úniu. Jeho cestu skritizovali aj ministri zahraničných vecí 13 krajín EÚ vrátane Česka a Poľska.

Okrem víťazného Gruzínskeho sna prekonali päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu aj ďalšie štyri opozičné strany. Všetky odmietli uznať výsledky volieb a nový parlament plánujú bojkotovať.

Výsledky sú podľa agentúry Reuters ranou pre prozápadne orientovaných Gruzíncov, ktorí si vo voľbách vyberali medzi vládnucou stranou prehlbujúcou vzťahy s Ruskom, a opozíciou dúfajúcou v urýchlenie prístupového procesu s EÚ. Na protest vyšli v pondelok večer do ulíc Tbilisi desaťtisíce ľudí, ktorí požadovali nové voľby, pričom mnohí mávali vlajkami Európskej únie a Gruzínska.

V EÚ nevedia stráviť, že gruzínska vláda nie je menovaná z Bruselu, tvrdí Szijjártó

Trinásť ministrov zahraničných vecí krajín Európskej únie stále nevie stráviť, že "gruzínska vláda nie je menovaná z Bruselu, ale je volená samotným gruzínskym ľudom", napísal v utorok v Tbilisi v statuse na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Šéfovia diplomacie 13 krajín EÚ v spoločnom vyhlásení v pondelok odsúdili údajné porušenie medzinárodných pravidiel počas víkendových parlamentných volieb v Gruzínsku.

"Žiaľ, 13 ministrov zahraničných vecí opäť dokázalo, že podľa liberálneho mainstreamu má krajina demokraciu len vtedy, ak voľby vyhrá liberálna strana. My v Maďarsku z tohto dôvodu čelíme vonkajším útokom už 14 rokov. Úlohou však stále nie je napĺňať očakávania Bruselu, ale napĺňať vôľu ľudí. To isté platí pre gruzínsku vládu, s ktorou budeme v budúcnosti pokračovať v úzkej spolupráci s cieľom rozvíjať naše vzťahy a urýchliť európsku integráciu. Pes šteká, karavána ide ďalej!" píše Szijjártó.

Ministri Francúzska, Nemecka, Poľska, Holandska, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Írska, Litvy, Luxemburska, Portugalska a Švédska kritizovali aj návštevu predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána za to, že bezprostredne po sporných parlamentných voľbách v Gruzínsku cestoval do Tbilisi, aby ako prvý zablahoželal vládnucej strane, ktorá je pri moci 12 rokov a vedie krajinu proruským smerom. Návštevu označili za predčasnú.

Švédsko prerušilo s Gruzínskom spoluprácu na vládnej úrovni

Švédsko prerušilo s Gruzínskom spoluprácu na vládnej úrovni pre obmedzenia voči skupinám občianskej spoločnosti v krajine. Pre agentúru AFP to v utorok uviedol švédsky minister pre zahraničný obchod Benjamin Dousa.

Rozhodnutie o pozastavení spolupráce podľa jeho slov prijali minulý týždeň ešte pred sobotňajšími parlamentnými voľbami v Gruzínsku. "Vývoj v Gruzínsku je veľmi znepokojujúci. Pokusy gruzínskej vlády brániť občianskej spoločnosti v krajine v plnení jej demokratickej úlohy, okrem iného prostredníctvom reštriktívnej legislatívy, musia mať dôsledky," vyhlásil Dousa.

Švédsko zároveň podľa ministra zvýšilo svoju pomoc gruzínskym organizáciám občianskej spoločnosti o približne 2,1 milióna eur. Dousa vysvetlil, že Štokholm je pripravený obnoviť spoluprácu s Gruzínskom, hneď ako sa vráti na cestu k Európskej únii. Krajina musí podľa neho predovšetkým zrušiť svoj zákon o zahraničnom vplyve a zlepšiť občianske práva Gruzíncov vrátane LGBTI osôb.

"Je jasné, že gruzínska spoločnosť chce viac Európy a Švédsko chce byť jej dlhodobým partnerom. Tento rok Ukrajina a Moldavsko pokročili vo svojich prístupových procesoch do EÚ. Naše dvere sú otvorené, keď bude Gruzínsko pripravené urobiť to isté. Je na Gruzínsku, aby sa tejto príležitosti chopilo," dodal švédsky minister.

Politickú stranu Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012, opozícia už niekoľko mesiacov obviňuje z toho, že odvádza Tbilisi od jeho cieľa vstúpiť do EÚ a zbližuje svoje vzťahy s Ruskom. V sobotu sa uskutočnili v krajine parlamentné voľby. Zvíťazil v nich Gruzínsky sen, no prozápadné opozičné strany odmietli uznať výsledky hlasovania, ktoré boli podľa nich sfalšované v prospech vládnucej strany. V pondelok večer vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí a požadovali nové voľby, pričom mnohí mávali vlajkami Európskej únie a Gruzínska.

Gruzínska prezidentka vyzvala na medzinárodné preskúmanie výsledkov volieb

Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová v utorok vyzvala na medzinárodný tlak a preskúmanie výsledkov parlamentných volieb. Podľa nej boli zmanipulované, informuje agentúra Reuters. Podľa gruzínskej prezidentky sa ako najvhodnejšie riešenie javí "veľmi silný tlak zo strany medzinárodného spoločenstva na orgány, aby súhlasili so skutočným a úplným preskúmaním výsledkov". Označila to za najlepší možný postup. Ďalšou možnosťou by podľa nej bolo opakovanie volieb.

V súvislosti s plánmi volebnej komisie na čiastočné prepočítanie hlasov uviedla, že od tejto inštitúcie nič neočakáva a viní ju zo zaujatosti. "Tieto voľby boli ukradnuté," vyhlásila pre rozhlasovú stanicu RFI. Prozápadná gruzínska prezidentka už krátko po ohlásení výsledkov hovorila o "sofistikovaných" podvodoch v parlamentných voľbách. Oznámené výsledky označila za nelegitímne a spoločne s opozíciou vyzvala ľudí na účasť na protestoch.

V sobotných parlamentných voľbách zvíťazil podľa oficiálnych výsledkov vládnuci Gruzínsky sen. Päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu prekonali ďalšie štyri opozičné strany. Všetky však odmietli uznať výsledky volieb a nový parlament plánujú bojkotovať. Politickú stranu Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012, opozícia už niekoľko mesiacov obviňuje z toho, že odvádza Tbilisi od cieľa vstúpiť do Európskej únie a zbližuje svoje vzťahy s Ruskom.