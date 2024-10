Bolivijský exprezident Evo Morales uviedol, že na jeho auto niekto strieľal

Evo Morales (Zdroj: SITA/AP Photo/Juan Karita)

Priaznivci politika, ktorý stál na čele Bolívie v rokoch 2006 až 2019, na sociálnych sieťach hovoria o pokuse o atentát a 14 vystrelených guľkách. Na záberoch z vozidla nie je okrem krvi na hlave vodiča viditeľné, že by niekto ďalší utrpel zranenia. Úrady sa k prípadu bezprostredne nevyjadrili, jeho pozadie zostáva nejasné. Exprezident v uplynulých týždňoch riadil protestné pochody proti vláde s účasťou desiatok tisíc ľudí. Ich príčinou bol názorový rozchod so skorším spojencom a terajším prezidentom Luisom Arcom, okrem iného o to, kto bude prezidentským kandidátom Hnutia za socializmus (MAS) vo voľbách v budúcom roku.

Morales teraz čelí trestnému stíhaniu kvôli údajnému znásilneniu maloletého dievčaťa v rokoch 2015 a 2016. Tvrdí, že kauza je vykonštruovaná a že proti nemu terajšia vláda vedie "justičnú vojnu". Morales sa v roku 2006 stal prvým indiánskym prezidentom Bolívie. Z postu odišiel v roku 2019, keď pod tlakom vedenia armády, polície a demonštrantov ušiel. Protesty vypukli kvôli prezidentským voľbám, ktoré podľa volebnej komisie vyhral opäť Morales, opozícia ani Organizácia amerických štátov (OAS) výsledky neuznali. Morales tvrdí, že sa stal obeťou štátneho prevratu. Prezidentské voľby v roku 2020 potom vyhral jeho vtedajší spojenec Arce.