Poliaci čelia nedostatku masla: Obchody zavádzajú obmedzenia na nákup pred Vianocami!

Poliaci sa tak snažia kúpiť maslo do zásoby. Nákupné reťazce to chcú využiť a lákajú na akcie. Zároveň však musia zavádzať obmedzenia, pretože nakupujúci berú obchody útokom.

Obchodné reťazce obmedzujú množstvo kociek masla na nákup, prípadne akciové ceny, ktorými lákajú do obchodov skryjú za klubové karty a tam opäť obmedzia maximálny počet kociek. Poliaci očakávali, že do Vianoc cena 200g masla prekročí úroveň 10 zlotých, no túto hranicu maslo v menších obchodoch prekonáva už teraz. Podľa portálu Fakt.pl sa ceny v supermarketoch pohybujú okolo 8,50 zlotých, čo je 1,97 eura za 200 gramové maslo. V akciách však cena na jednu kocku môže klesnúť na 5 zlotých (1,16 eur).

Cenu masla v Európe výrazne ovplyvňuje nedostatok mlieka i ďalšie trhové aspekty. Očakáva sa, že ku koncu roka bude maslo násobne drahšie, čo môže byť zvlášť nepríjemné s ohľadom na blížiace sa sviatky a zvýšenú spotrebu tohto produktu.