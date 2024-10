Brutálna vražda mladého otca Pavla (†29) z Oravy! Kolega ho dobil na smrť: Pár dní predtým druhého vyhodil z okna

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo, Ronald Zak, FB)

Vo viedenskej štvrti Alsergrunde v oblasti Franz-Josefs-Bahnhof našli 16. júla telo 44-ročného Slováka, ktorý utrpel vážne zranenia spôsobené pádom z okna hotelovej izby. Po príchode polície nič nenasvedčovalo tomu, žeby v izbe došlo k súboju. Spočiatku preto vyšetrovatelia predpokladali, že ide o "závažnú smrť" alebo samovraždu. Informoval o tom podľa portálu meinbezirk.at šéf vyšetrovacej služby Úradu štátnej kriminálnej polície (LKA) Viedne Gerhard Winkler.

Približne o týždeň neskôr však na rovnakom hoteli došlo k ďalšiemu úmrtiu Slováka, Tentokrát však bol brutálne zavraždený. Podľa portálu Heute malo ísť o 29-ročného Slováka, ktorý bol na smrť dobitý stoličkou. Podľa našich informácií išlo o Pavla O. z Oravy, ktorý bol otcom malého chlapca a so svojou ženou bol len tri roky ženatý. Jeho telo našla polícia v hoteli 24. júla ráno. Obaja Slováci pracovali v rovnakej firme, a preto sa vyšetrovatelia začali nazdávať, žeby mohli úmrtia spolu súvisieť.

Kamerové záznamy priviedli vyšetrovateľov k ich tretiemu kolegovi z Českej republiky, ktorý mal vstúpiť do izby, kde našli mŕtveho 29-ročného Slováka, v čase jeho vraždy. Neskôr odišiel autom z hotelovej garáže. Podozrivého sa podarilo zatknúť ešte v ten istý deň v Českej republike.

K činu sa priznal

Podľa vyšetrovateľa sa 33-ročný Čech k vražde 29-ročného Slováka priznal. Údajne sa cítil byť mužom ohrozený a do hotelovej izby vstupoval s cieľom sa porozprávať. Polícia však dodala, že spôsob vykonania vraždy bol obzvlášť násilný. Počas výsluchu sa muža spýtali aj na 44-ročného Slováka, ktorý zahynul pri páde z okna.

"Keď sme začali vyšetrovať druhý prípad, boli sme si vedomí toho, že tých náhod nemôže byť až tak veľa. Pomerne rýchlo nám bolo jasné, že aj za druhú smrť spred týždňa môže podozrivý," poznamenal vyšetrovateľ. Podozrivý sa napokon priznal aj k vražde 44-ročného muža. V byte podľa Winklera neboli stopy zápasu preto, lebo útočník mal na svojho kolegu zaútočiť hneď po vstupe do izby, do ktorej sa dostal pomocou ukradnutej karty. Slováka údajne udrel päsťami, v dôsledku čoho následne pravdepodobne upadol do bezvedomia. Útočník ho mal potom údajne vyhodť z okna, čo vysvetľuje, prečo v byte neboli stopy zápasu. Podľa páchateľa motívom aj tejto vraždy mal byť strach. Údajne sa cítil ohrozený a obaja kolegovia sa usilovali o jeho život.

Izby v hoteli mužom zarezervovala stavebná firma, pre ktorú v Rakúsku vykonávali stavebné práce. Páchateľ podľa polície uviedol, že sa chcel s mužmi len porozprávať. Vyšetrovateľ však vzhľadom na brutalitu útoku predpokladá, že muž svoje činy plánoval.

S prípadom pomáhala aj slovenská polícia

Po zistení nových dôkazov mali na tele muža, ktorý vyskočil z okna podľa trenčianskej polície nájsť stopy možného zápasu. "Na základe týchto zistení vyšetrovateľ odbor kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne dňa 25. júla 2024 začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažný zločin Vražda a následne vo veci nariadil súdno-znalecké skúmanie tela nebohého, pričom z jeho záverov vyplynulo, že 44-ročný nebohý mal na tele stopy možného fyzického zápasenia pred smrťou," poznamenala polícia.

S rakúskou políciou od začiatku spolupracovala aj trenčianska polícia. "S výsledkom súdnej pitvy boli okamžite prostredníctvom policajného pridelenca vo Viedni kontaktované rakúske justičné orgány, ktoré vo veci začali konať a opätovne preskúmavať okolnosti usmrtenia nebohého v spojitosti s medializovanou vraždou. Následne bola na odbor kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne zaslaná informácia o zadržaní občana ČR, čo bolo aj medializované – spolupracovníka oboch zosnulých, ktorí je aktuálne v Rakúsku väzobne stíhaný za vraždu oboch Slovákov," skonštatovali muži zákona.

Ako zároveň dodali, "na základe aktívneho a promptného vyhodnotenia podozrivých skutočností odbor kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne vyšetrovacími úkonmi významnou mierou prispel k objasneniu oboch skutkov trestného činu Vražda. Počas vyšetrovania boli pribratí znalci z Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ na súdno-znalecké dokazovanie, bolo vypočutých množstvo svedkov, aj zahraničných a boli zabezpečené listinné materiály. Predmetný spisový materiál bol po ukončení vyšetrovania odovzdaný na ďalšie konanie do Rakúska, kde prebieha hlavné vyšetrovanie."