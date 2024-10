Netanjahu hovoril s Trumpom: Izrael sa bude rozhodovať na základe vlastných záujmov

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

"Premiér Netanjahu zopakoval to, čo už povedal aj verejne – Izrael berie do úvahy obavy vlády Spojených štátov, no nakoniec sa aj tak bude rozhodovať na základe vlastných národných záujmov," uviedol úrad. Trump neskôr vo Filadelfii pred zástupcami médií vyhlásil, že mal s izraelským premiérom v sobotu "veľmi príjemný" telefonát.

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

Izraelský premiér sa ho údajne spýtal na názor vo veci Iránu. Izrael v súčasnosti zvažuje vojenskú reakciu na nedávne iránske raketové útoky. "Spýtal sa ma na názor. Ja som povedal iba toľko, aby urobil to, čo urobiť musí," uviedol Trump.