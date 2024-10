KĽDR obvinila generálneho tajomníka OSN Guterresa z dvojakého metra

Antonio Guterres (Zdroj: SITA/AP Photo/Craig Ruttle)

Vyhlásenie zástupcu KĽDR bolo reakciou na výzvu šéfa OSN na uvoľňovanie napätia a návrat k dialógu po tom, ako Severná Kórea v utorok odpálila medzikórejské cesty a železnice na svojej strane prísne stráženej hranice s Južnou Kóreou.

archívne video

Robert Fico po summite EÚ o členstve Ukrajiny v NATO a severokórejských vojakoch (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

"Vyjadrujem hlbokú nechuť a kategoricky odmietam poznámky o zasahovaní do vnútorných záležitostí (KĽDR)", vyhlásil Kim pre štátnu tlačovú agentúru KCNA. Dodal, že deštrukcia ciest a železníc spadá "do poslednej bodky pod suverénne právo Severnej Kórey" a generálny tajomník by doň nemal zasahovať. Guterresa vyzval na odsúdenie "svojvoľného zásahu" do suverenity Severnej Kórey a zopakoval, že Južná Kórea vyslala do vzdušného priestoru KĽDR drony.

Podľa Kima by mohol predpojatý výrok šéfa OSN dať zelenú pokusom USA a Južnej Kórey o rozpútanie vojny so Severnou Kóreou a varoval ho, že môže niesť zodpovednosť za eskaláciu napätia na Kórejskom polostrove. Pchjongjang obviňuje Soul z toho, že tento mesiac vyslal na sever drony s letákmi namierenými proti severokórejskému režimu. Južná Kórea nepotvrdila ani nevyvrátila obvinenia, že za tým stojí jej armáda.