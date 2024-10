Juraj Blanár v Belehrade ocenil výnimočné vzťahy medzi Slovenskom a Srbskom

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BELEHRAD - Vzťahy medzi SR a Srbskom sú výnimočné a sú založené na veľmi dlhých historických základoch. Uviedol to v piatok minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár po stretnutí so svojím srbským kolegom Markom Djuričom v Belehrade, informuje osobitný spravodajca.

Šéf slovenskej diplomacie vyzdvihol vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré by chcel pretaviť do hlbšej ekonomickej spolupráce, pričom vidí veľký potenciál na jej rozvoj. Obe krajiny vyznávajú spoločné hodnoty, povedal Blanár. Zdôraznil, že kľúčové je dodržiavanie medzinárodného práva a územnej celistvosti krajín. "Tento postoj máme konzistentný voči všetkým tým, ktorí narušujú medzinárodné právo, aj keď to môžu byť povedzme naši priatelia z aliancie alebo iných zoskupení. Musíme byť principiálni," dodal.

Slovenský minister uviedol, že postoj Slovenska v otázke Kosova sa nemení. "Je to porušenie teritoriálnej integrity Srbska. Z tohto dôvodu SR, ako mnohé iné krajiny, neuznala Kosovo," priblížil. Podľa jeho slov však Slovensko podporuje intenzívny dialóg medzi Belehradom a Prištinou, pretože mu záleží na integrácii krajín západného Balkánu do EÚ. SR sa snaží pomôcť, aby integrácia krajín západného Balkánu, predovšetkým Srbska, napredovala rýchlejšie než doteraz, povedal Blanár. Podľa vlastných slov má často "pocit, že niektoré rozhodnutia z Bruselu nie sú založené na základoch, ktoré sú zadefinované pre vstup do EÚ, ale niekedy sa používa aj politický prístup", teda dvojaký meter, ktorý slovenská vláda odsudzuje. Slovenský minister je presvedčený, že nie je dôvod, aby bolo Srbsko v integračnom procese dávané na druhú koľaj.

Rovnaký prístup aj ku globálnym výzvam

Srbsko a Slovensko majú rovnaký prístup aj ku globálnym výzvam, poukázal Blanár. "Rovnako sa vyjadrujeme k téme konfliktu na Ukrajine. Je to porušenie medzinárodného práva, ale vieme, že tento konflikt nemá vojenské riešenie a je potrebné diplomatické riešenie," vysvetlil. Blanár sa poďakoval Belehradu za prejav solidarity v súvislosti s májovým atentátom na premiéra SR Roberta Fica. "Veľmi si to vážime," povedal. Obaja ministri v Belehrade podpísali memorandum o medzirezortnej spolupráci. Blanár sa v srbskej metropole stretol aj so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a predsedom vlády Milošom Vučevičom. Srbský minister zahraničných vecí ocenil, že Slovensko poskytuje Srbsku silnú podporu. Rovnako ako Blanár vyzdvihol, že obe krajiny zdieľajú rovnaké hodnoty v oblasti medzinárodných otázok, a to predovšetkým pri rešpektovaní medzinárodného práva.