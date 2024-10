Debata lídrov EÚ k migrácii sa posunula, je tu nádej na zmenu, tvrdí Fiala

Petr Fiala (Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

Na schôdzke, ktorá predchádzala summitu EÚ, sa podľa českého premiéra stretlo 11 lídrov. Fiala uviedol, že ide o krajiny, ktoré chcú dlhodobo zmeniť migračnú politiku. Nie sú s ňou spokojné, pretože migrácia sa stáva čoraz väčším problémom v EÚ, ktorý Únii podľa jeho slov "prerastá cez hlavu".

Polícia realizuje akciu zameranú na nelegálnu migráciu (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

"Som rád, že dnešná schôdzka zhromaždila 11 štátov, niektoré ďalšie naše iniciatívy podporujú, a zúčastnila sa na nej aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Vidím v tom veľký posun, pretože hovoríme o veciach, ktoré ešte nedávno boli tabu," komentoval stretnutie Fiala.

Dodal, že podobne zmýšľajúcich krajín, ktoré si v migračnej a azylovej politike želajú zmenu, je v Únii už väčšina, približne 18. To je podľa neho šanca, aby sa potrebné kroky uskutočnili razantnejšie. "Pre mňa je to naozaj určitá nádej, že sa vecí pohnú vpred. Odmietam také riešenia, že budeme robiť kontroly vnútri schengenského systému, čo sa deje. To žiadne riešenie nie je, ide to proti duchu európskej integrácie," podotkol.

Za dobrý signál považuje osobnú účasť von der Leyenovej a posun podľa neho značí aj jej list členským krajinám. Príležitosť pre ešte väčšie zapojenie Česka do riešenia problému vidí v osobe Jozefa Síkelu, ktorý by sa mal stať novým eurokomisárom pre medzinárodné partnerstvo. Aj on bude mať podľa neho na starosti spoluprácu s tretími krajinami.

"Zhodli sme sa aj na tom, že sa nesmieme báť ani zmien v legislatíve. Tam, kde azylová a migračná politika nefunguje, ju musíme zmeniť. Všetko sú to cesty správnym smerom, teraz je potrebné ich len uskutočniť," doplnil predseda českej vlády.