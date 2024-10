Rakúšan sa zdrogoval lysohlávkami: Po ich zjedení si rozsekal penis! Neuveríte, čo s ním urobil

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Šokujúci drogový prípad v Rakúsku spôsobil rozruch v medzinárodnom medicínskom svete: Po konzumácii veľkého množstva halucinogénnych húb vzal muž v lete 2024 sekeru do ruky a odrezal si vlastné pohlavné orgány. 37-ročný muž potom zabalil časti penisu do nádoby spolu so zeminou a špinavým snehom, podľa správy z akademického oddelenia v nemocnici Feldkirch.

Muž, ktorý trpel depresiami a údajne občas požil nadmerné množstvo alkoholu, bol vo svojom dovolenkovom dome v regióne sám. Po konzumácii štyroch až piatich lysohlávok, húb obsahujúcich účinnú látku psilocybín, rozdelil svoje pohlavné orgány sekerou na štyri časti.

(Zdroj: Getty Images)

Do vedľajšej dediny ich priniesol okoloidúci

Na jeho šťastie ho o niečo neskôr našiel okoloidúci. V tomto momente bol 37-ročný muž viditeľne zmätený a hrozilo mu, že vykrváca. Z neďalekej dediny ho sanitka previezla do nemocnice, kde ho okamžite operovali – v tomto momente už od samomrzačenia uplynulo šesť hodín.

V nemocnici vo Feldkirchu sa lekárom podarilo zachrániť mužove pohlavné orgány: podarilo sa im makroskopicky znovu pripojiť špičku penisu a dva centimetre drieku – no päť centimetrov jeho penisu museli odstrániť. Štyri mesiace po incidente mal muž opäť "dobrý prúd moču a erekciu", ako napísali lekári vo svojom článku v odbornom časopise "Mega Journal of Surgery" (varovanie: explicitné obrázky).

Muž po operácii trpel náboženskými bludmi

Muž bol však dočasne v intenzívnej psychiatrickej starostlivosti a dostával lieky po tom, čo naďalej vykazoval psychotické symptómy a trpel náboženskými bludmi.

Prípad vyvoláva rozruch predovšetkým preto, že ide o novinku: v minulosti sa vyskytli prípady takzvaného Klingsorovho syndrómu, pri ktorom si muži odrezávali vlastný penis. Podľa odborného časopisu „Journal of Urology“ je incident v Rakúsku prvým, pri ktorom sa psilocybín považuje za spúšťač.

Psilocybín je prirodzene sa vyskytujúca psychedelická zlúčenina nachádzajúca sa v takzvaných „magických hubách“. Po požití ho telo premení na psilocín. Chemikália môže svojimi psychoaktívnymi účinkami spôsobiť halucinácie a zmeniť vnímanie sveta a emocionálny stav človeka.

Psilocybín čoskoro ako liek?

Zatiaľ čo psilocybín je najlepšie známy ako rekreačná droga, získava na popularite aj v lekárskom výskume ako potenciálna liečba duševných chorôb, ako je úzkosť, depresia a posttraumatická stresová porucha.

Podľa štúdie publikovanej v Journal of Psychopharmacology sú také desivé vedľajšie účinky ako v rakúskom prípade skôr zriedkavé. V štúdii sa vedci bližšie pozreli na vedľajšie účinky „magických húb“.