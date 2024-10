Putin a Erdogan telefonicky hovorili o Blízkom východe: Dohodli sa na stretnutí

Recep Tayyip Erdogan a Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Turecké predsedníctvo prostredníctvom agentúry AP)

"Lídri vyjadrili spokojnosť so (súčasnou) povahou rusko-tureckých vzťahov a sú pripravení intenzívnejšie rozvíjať úzku spoluprácu," uviedol Kremeľ vo vyhlásení. Recep Tayyip Erdogan zároveň zagratuloval Vladimirovi Putinovi k dnešným 72. narodeninám.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 840 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Obaja prezidenti počas rozhovoru potvrdili spoločné bilaterálne rokovania na okraji summitu skupiny BRICS v ruskej Kazani, ktorý sa bude konať 22. až 24. októbra, uvádza vyhlásenie.

Erdogan ešte v septembri vyhlásil, že Turecko má v budúcnosti záujem zlepšovať spoluprácu najmä so zoskupením BRICS, Šanghajskou organizáciou pre spoluprácu (SCO) a Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Podľa jeho slov Turecko neprestane prehlbovať vzťahy s Východom napriek tomu, že v zahraničnej politike sa bude aj naďalej orientovať na Západ.