Žena odišla z baru a skontrolovala si zostatok na účte: Neuveriteľné, odrazu dlžila miliardy!

NEW YORK - Účet za noc strávenu na bare s priateľmi môže byť niekedy naozaj vysoký. V miliardách sa ale obvykle nepočíta. O opaku sa ale predsvedčila mladá žena, ktorá navštívila bar v Amerike.

Žena menom Maddie sa po návrate z nočného baru pozrela na zostatok na svojom účte a neverila vlastným očiam. V riadku informujúcom o jej úsporách mala neuveriteľnú cifru. Jej úspory boli na negatívnej úrovni bezmála -50 miliárd dolárov (-49 999 999 697,98 dolárov). V šoku sa s touto informáciou podelila s priateľmi na sociálnej sieti a o prípade informoval Unilad.

Video si okamžite získalo mimoriadnu pozornosť publika na celom svete. V čase, keď video zmazali, malo vyše 14 miliónov pozretí.

Držiteľka účtu menom Maddie okamžite kontaktovala infolinku svojej banky. Nakoniec sa ukázalo, že daná banka zaznamenala tú noc chybu vo svojich systémoch. Chyba sa mala týkať len obmedzeného počtu účtov a už na druhý deň všetci videli reálne zostatky na účtoch i na sporiacich podúčtoch. Maddie vo videu tvrdila, že okrem súčasného mínusu v úsporách účet zobrazoval aj očakávaný príjem v roku 2099 vo výške 50 miliárd dolárov. To by ju určite potešilo, no ako sama vravela, nebola si istá, či vtedy ešte bude na žive.