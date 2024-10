Experti odhalili šokujúcu pravdu: Trump sa správa ako šiestak na základke! Je na pokraji definitívneho kolapsu

Exprezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke)

WASHINGTON - Je to koniec pre Donalda Trumpa v amerických voľbách 2024? Pri jeho nedávnych vystúpeniach pôsobil republikán čoraz zmätenejšie. Politickí pozorovatelia sú si istí: Trump je na pokraji "definitívneho zrútenia."

Mesiac pred americkými voľbami je vzduch pre Donalda Trumpa čoraz redší. Bývalý americký prezident sa nedávno dostal na titulky s niektorými mätúcimi a nesúvislými prejavmi. Fakt, ktorý medzi politickými pozorovateľmi bije na poplach, o ktorom informoval okrem iných „The Guardian“ .

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

V poradí 60. voľby prezidenta a viceprezidenta USA sa uskutočnia 5. novembra. A Donald Trump má len jedno želanie: chce sa vrátiť do Bieleho domu. Ale podarí sa mu to? Odborníci, ktorí podrobne analyzovali Trumpove výkony v posledných týždňoch, sa domnievajú, že pre republikána môže byť ťažké presadiť sa proti svojej demokratickej rivalke Kamale Harrisovej.

Trump na pokraji konečného kolapsu

Z veľkej časti je na vine Trumpova dobre zdokumentovaná „nekoherentnosť“. V bežnom jazyku to znamená „nedostatok spojenia“. V rozhovoroch s americkým novinárom Davidom Smithom z The Guardian kritici bývalého prezidenta bijú na poplach, že jeho záľuba v táraní počas jeho zhromaždení naznačuje, že je na pokraji, ako povedal Smith, „konečného kolapsu“.

Správy o úpadku kognitívnych funkcií

Ako dôkaz uvádza Smith v "Guardian": "Trump čoraz viac koktá alebo sa potkýna o svoje slová, čo vyvoláva obavy z kognitívneho úpadku. V prieskumoch stráca oproti Kamale Harrisovej a uvedomuje si, že prehra by mohla viesť k trestnému konaniu, ba dokonca k väzeniu." Ďalej konštatuje: "Trump tak rýchlo prechádzal z jednej témy na druhú, že bolo niekedy ťažké sledovať, čo vlastne myslí."

Je čoraz viac zmätenejší

Podobne to vidí aj Allan Lichtman, profesor histórie na American University. O Trumpovi hovorí: „Je určite nedisciplinovaný, zmätený a narušený. Tieto tendencie mal vždy, ale s pribúdajúcim vekom sa ešte zintenzívnili. Tie reči o Hannibalovi Lecterovi alebo o žralokoch proti elektrickým výbojom sú jednoducho šialené a mali by sa diskutovať na tomto základe.“

Zároveň varoval, že by bolo veľkou chybou „len hovoriť o tom, že Trump je nevyrovnaný alebo šialený“. "Musíme tiež hovoriť o tom, aké nebezpečné a spiatočnícke je to, čo hovorí. Mali by sme tiež zdôrazniť extrémny rasizmus a mizogýniu," povedal Lichtman.

Trump sa správa ako žiak šiestej triedy

Elaine Kamarck z Brookings Institute sa tiež domnieva, že Trump už nie je taký efektívny ako pred štyrmi rokmi. Pre Guardian povedala: "Pripomína žiaka šiesteho ročníka, ktorý niečo nahlas čítal vpredu v triede a celkovo je nahnevaný, že je tam a nie na futbalovom ihrisku."

Expert varuje pred znovuzvolením Trumpa

Bývalá republikánka a známa Trumpova kritička Tara Setmayerová naliehavo varuje pred možným znovuzvolením republikána: „Sme skúšaní a v stávke je naša demokracia, pretože to, čo hovorí Donald Trump, nie sú len bláznivé nezmysly. Je to autoritárske. Je to protidemokratická ideológia nepriateľstva voči ostatným, pre Trumpa nie sme si všetci rovní a americkí voliči sa musia rozhodnúť, v ktorej krajine chcú žiť a akú budúcnosť chcú svojim deťom."