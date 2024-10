Ozbrojenci zaútočili na mesto Pont-Sondé, zabili najmenej 70 ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Marckinson Pierre)

PORT-AU-PRINCE — Najmenej 70 ľudí zahynulo a ďalší utrpeli vážne zranenia pri štvrtkovom útoku ozbrojencov patriacich ku gangu Gran Grif na mesto Pont-Sondé na Haiti. Oznámil to v piatok hovorca Úradu OSN pre ľudské práva (UNHRC), informujeme s odvolaním sa na agentúry Reuters a AP.

Členovia gangu takisto podpálili najmenej 45 domov a 34 vozidiel, čo prinútilo obyvateľov utiecť. Medzi obeťami je údajne aj desať žien a tri deti. Telá obetí ležali po útoku na uliciach, mnohé z nich útočníci strelili do hlavy, povedala pre rozhlasovú stanicu Magik 9 hovorkyňa Komisie pre dialóg, zmierenie a záchranu regiónu Artibonite, v ktorom mesto Pont-Sondé leží. Motív jedného z najväčších masakrov na Haiti za posledné roky zostáva nejasný. Útoky tohto druhu sa zväčša odohrávajú v hlavnom meste Port-au-Prince, ktoré z 80 percent kontrolujú zločinecké gangy, a zvyčajne sú spojené s vojnami o územie.

Do mesta vyslali elitnú policajnú jednotku

Zatiaľ čo členovia konkurenčných gangov sa vo všeobecnosti zameriavajú na oblasti, ktoré ovládajú ich rivali, mesto Pont-Sondé sa považuje za súčasť územia pod kontrolou gangu Gran Grif. Haitská vláda po útoku vyslala do Pont-Sondé elitnú policajnú jednotku a do jedinej nemocnice v tejto oblasti, zaplnenej desiatkami zranených, poslala zdravotnícky materiál. Luckson Elan, vodca gangu Gran Grif, na ktorého OSN uvalila v septembri sankcie, vo zvukovej správe zverejnenej vo štvrtok pripísal vinu za útok štátu a miestnym obyvateľom. Tých bez dôkazov obvinil, že zostali nečinní, keď jeho vojakov zabíjali policajti alebo miestna domobrana. Miestne médiá vo štvrtok informovali, že tisíce obyvateľov z Pont-Sondé sa vydali do pobrežného mesta Saint-Marc. Oblasť v okolí Pont-Sondé je významným producentom ryže.