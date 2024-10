Holandsko evakuuje občanov z Libanonu: Prvý let už odštartoval, ďalšie sú v pláne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Približne 400 Holanďanov sa zaregistrovalo na prvý evakuačný let z Libanonu. Na piatkové informácie denníka NL Times upozornil spravodajca TASR.

Holandský minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp informoval, že z približne 400 zaregistrovaných vyše 200 ľudí spĺňa podmienky na vstup do dopravného lietadla vyslaného ministerstvom obrany. Rezort obrany sa rozhodol vyslať v piatok a v sobotu do libanonského hlavného mesta Bejrút vojenské lietadlo Airbus A330 a evakuovať holandských občanov, ktorí sa cítia ohrození vývinom udalostí na Blízkom východe. Podľa NL Times ide jeden deviatich strojov tohto typu v leteckej flotile NATO a s lietadlami tohto typu môže lietať iba šesť európskych krajín. Lietadlo sa z Bejrútiu vráti do Eindhovenu na juhu Holandska.

Vojenské dopravné lietadlá z ďalších krajín NATO taktiež evakuujú ľudí z Libanonu

Ak sa lietadlo nenaplní holandskými občanmi, posádka vezme na palubu aj občanov iných krajín. Počet prevážaných ľudí bude podľa ministerstva obrany zverejnený až krátko pred odletom. Lietadlo, ktoré odletelo v piatok nepreváža zásoby pomoci pre Libanon, upozornil vo štvrtok hovorca ministerstva obrany. Holandskí občania v Libanone sa môžu prihlásiť na evakuáciu ešte v piatok popoludní, odkázal Veldkamp. Dodal, že nie sú vylúčené ďalšie lety a ľudia v Libanone môžu stále počítať s podporou veľvyslanectva, ktoré sa ich pokúsi dostať na bežný komerčný let alebo na evakuačné lietadlo z inej krajiny. Vojenské dopravné lietadlá z ďalších krajín NATO napríklad Grécko, Francúzsko či Španielsko takisto evakuujú ľudí z Libanonu.

Nemecko takto odviezlo vyše 240 svojich občanov. Let zo stredy, určený na evakuáciu 130 ľudí, priviezol päť ton humanitárnej pomoci pre civilné obyvateľstvo v Libanone. Rastúce napätie v regióne sa vystupňovalo v posledných týždňoch. Izrael tvrdí, že chce zlikvidovať militantné libanonské hnutie Hizballáh, aby nemohol raketami útočiť na izraelské územie. Izraelská armáda vydala príkazy na evakuáciu viacerých lokalít v južnom Libanone, čo signalizuje rozšírenie pozemnej operácie zo začiatku tohto týždňa.