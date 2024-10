Žijúci Nostradamus predpovedal vojnu na Blízkom východe: To najhoršie len príde

Athos Salomé (Zdroj: Instagram/athos_salome)

Muž, ktorého nazývame Žijúcim Nostradamom, predpovedal, že tento rok vypukne desivý konflikt na Blízkom východe.

Slovenská republika ponúkla vládnu letku na prevoz zranených osôb z Pásma Gazy, oznámil prezident Pellegrini

Okrem svojich tvrdení, že predpovedal smrť kráľovnej, koronavírus a to, že Elon Musk kúpi Twitter, Athos Salomé teraz považuje Irán, ktorý si vymieňa smrtiace údery s Izraelom, za jedno zo svojich naplnených proroctiev z začiatku roku 2023.

Najviac však vyniká jeho predpoveď, že napätie na Blízkom východe prerastie do potenciálne celosvetového vojnového konfliktu.

Salomé hovorí, že jeho predpoveď o odpálení rakiet sa naplnila 1. apríla 2024, keď bolo pri podozrivom izraelskom útoku na iránske veľvyslanectvo v Sýrii zabitých sedem ľudí. Takmer o dva týždne neskôr, 13. apríla, Irán odpovedal spustením stoviek dronov a rakiet na Izrael.

Hoci jeho pôvodná vízia predpokladala, že konflikt vypukne v dôsledku ropných zdrojov a zapojenia teraz už zosnulého iránskeho prezidenta Ebrahíma Raisího, Athos získal v apríli väčšiu jasnosť. Brazílsky veštec varoval: „To najhoršie ešte len príde.“

Povedal: „Situácia v Izraeli je momentálne napätá a zložitá, charakterizovaná cyklom násilia a konfrontácií medzi stranami, ktoré sú hlboko zakorenené v historických, politických a náboženských otázkach. To najhoršie ešte len príde, pretože veľkí vodcovia, prívrženci okultizmu, používajú tieto praktiky na dosiahnutie chirurgickej presnosti a výberu presného momentu pre svoje útoky a významné udalosti.“

Athos pokračoval: „Stratégie sú starostlivo vypočítané na základe 13-mesačného lunárneho kalendára, aby zabezpečili, že každý krok bude vykonaný v ideálnom momente na maximalizáciu jeho dopadu.“

Zdôraznil, že medzinárodná spolupráca a neustály dialóg sú rozhodujúce na predchádzanie katastrofe alebo dokonca scenáru podobnému tretej svetovej vojne. Salomé tiež odporúčal ľuďom hľadať psychologickú podporu, najmä aby sa vyhli sústredeniu na problémy a konflikty.

Ako vždy, veštec zdôraznil, že jeho predpovede sú možnosti, nie istoty. Dodal: „Predpovede nie sú vytesané do kameňa, ale sú to potenciálne výsledky, ktoré je možné zmeniť. Našou prioritou by malo byť hľadanie riešení a predchádzanie konfliktom,“ uzavrel.