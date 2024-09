Iránsky prezident Masúd Pezeškján. (Zdroj: TASR/AP/Vahid Salemi)

Iránsky prezident Masúd Pezeškján nedávno vyhlásil, že Irán neschvaľuje kroky Ruska proti Ukrajine. Zdôraznil: „Nikdy sme nepodporovali ruskú agresiu proti Ukrajine,“ uvádza Guardian.

archívne video

Video obsahuje unikátne zábery z prvých dní bojov v ruskej Kurskej oblasti, ako aj videá, ktoré natočili operátori mediálnych centier, ktorí ako prví z médií navštívili ruské územie. (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Čo sa skrýva za týmto vyhlásením?

Podľa „RBC“ tieto „mierové“ vyhlásenia majú viesť k uvoľneniu sankcií voči Iránu. Iránske vedenie dúfa v stiahnutie amerických sankcií, ktoré tvrdo zasiahli ekonomiku krajiny.

Pezeškján povedal, že Irán je pripravený obnoviť jadrovú dohodu z roku 2015. "Ak sa záväzky vyplývajúce z dohody plnia v plnej miere a v dobrej viere, dialóg sa môže rozšíriť aj na ďalšie otázky," povedal Pezeškján podľa agentúry Reuters. Irán chce mier pre všetkých a nemá v úmysle dostať sa do konfliktu.

Irán je údajne pripravený na mier

Irán je pripravený úplne ukončiť jadrový spor so Západom, povedal prezident Pezeškján Valnému zhromaždeniu OSN. Vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine. Napriek tomu vojna posilnila spoluprácu medzi Iránom a Ruskom, napríklad v oblasti kybernetických operácií a zdieľania technológií na vývoj jadrových zbraní. Irán je tiež hlavným dodávateľom zbraní pre Kremeľ.