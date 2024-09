Lipavský si nemyslí, že by bol vhodným kandidátom na predsedu Pirátov

Jan Lipavský (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

PRAHA - Minister zahraničia Jan Lipavský (Piráti) po rezignácii vedenia Pirátov povedal Českému rozhlasu Radiožurnálu, že si nemyslí, že by bol vhodným kandidátom na predsedu strany. Webu Novinky.cz šéf diplomacie oznámil, že sa Piráti musia zbaviť "komoušov" a uzavrieť stranícke fórum, kde členovia verejne rozoberajú interné záležitosti.

Predsedníctvo vládnych Pirátov vrátane vicepremiéra Ivana Bartoša v nedeľu oznámilo svoju rezignáciu. Reagovalo tak na neúspech v krajských voľbách, po ktorom pôvodne členovia vedenia oznámili, že dávajú svoje funkcie k dispozícii. Stranu povedú do výberu nového vedenia, ktorý by sa mal uskutočniť 9. novembra. Dlhoročný predseda Bartoš na lídra strany kandidovať nebude.

archívne video

"Ja si nemyslím, že som vhodný kandidát na predsedu," povedal Lipavský. "V tejto chvíli sa venujem práci ministra zahraničných vecí. Navyše si myslím, že Piráti potrebujú osobnosť, ktorá naozaj tú stranu zjednotí, a ja z určitej skúsenosti viem, že takáto osobnosť nie som," uviedol pre Český rozhlas Radiožurnál. Piráti cez víkend v krajských voľbách prepadli podobne ako v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu. Zaznamenali najväčší prepad zo všetkých strán a prišli o 96 krajských zástupcov.

Minister povedal, že sa strana musí zmeniť

Webu Novinky.cz minister povedal, že sa strana musí zmeniť a že by tiež mala vypnúť čiastočne verejne prístupné fórum. "Piráti sa musia zbaviť komúšov a ultraľavičiarov. A vypnúť fórum. Nie je možné, aby členská základňa progresívnej a liberálnej strany nebola schopná pristúpiť na akékoľvek reformy," konštatoval.

Lipavský v nedeľu cestou do Spojených štátov, kde sprevádza prezidenta Petra Pavla, povedal, že by považoval za krátkozraké, keby sa neúspech v 12 krajoch "hodil" len na vedenie. Výsledok Pirátov však hodnotil ako extrémne zlý a pripustil, že je nutné vykonať nejaké zmeny. Pripomenul tiež, že sa o miesto vo vedení ako poslanec neúspešne uchádzal pred štyrmi rokmi. "Myslím, že vedenie strany potrebuje ľudí, ktorí dokážu pracovať do veľkej miery dovnútra strany a potom verejnosti predložiť nejakú kredibilnú volebnú ponuku, ja v tejto chvíli túto ambíciu nemám," dodal.