Trump odmieta ďalšiu predvolebnú debatu s Harrisovou: Tvrdí, že je príliš neskoro

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

"Problémom ďalšej diskusie je to, že je jednoducho neskoro, hlasovanie sa už začalo," povedal republikán na zhromaždení v štáte Severná Karolína. Poukázal na to, že už v troch štátoch prebieha predčasné hlasovanie.Harrisová prijala pozvanie od stanice CNN do októbrovej predvolebnej debaty. Oznámil to v sobotu jej volebný tím, ktorý zároveň vyzval jej rivala Trumpa, aby sa pridal.

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Charlie Neibergall)

"Donald Trump by nemal mať problém s týmto súhlasiť. Ide o rovnaký formát a nastavenie ako pri debate CNN, na ktorej sa zúčastnil v júni a uviedol, že v nej zvíťazil, keď chválil moderátorov, pravidlá a sledovanosť CNN," uviedla predsedníčka volebného tímu Harrisovej Jen O'Malleyová.

Druhá debata, na ktorú Harrisová prijala pozvanie, sa mala uskutočniť 23. októbra. Harrisová a Trump sa stretli v prvej a zrejme v jedinej spoločnej predvolebnej debate, ktorú vysielala stanica ABC, 10. septembra.Trump absolvoval v júni debatu tiež so súčasným americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý krátko na to odstúpil zo súboja o prezidentský post. Prezidentské voľby sa v USA uskutočnia 5. novembra.