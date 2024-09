Donald Trump varuje: Ak prehrám voľby, budú za to čiastočne zodpovední Židia!

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

Počas vystúpenia na národnom stretnutí Izraelsko-americkej rady (IAC) vo Washingtone bývalý prezident vyjadril nespokojnosť, že podľa prieskumov zaostáva za Harrisovou medzi voličmi židovského pôvodu. Poznamenal tiež, že jej víťazstvo by ohrozilo existenciu Izraela. "Ak nezvíťazím v týchto voľbách, podľa môjho názoru prestane Izrael existovať do dvoch rokov. Židia s tým pritom budú mať naozaj veľa spoločného, ak 40 percent, teda 60 percent ľudí zahlasuje za nepriateľa," povedal Trump davu.

Jednou z priorít je snaha získať priazeň židovských voličov

Trump pravdepodobne reagoval na prieskum verejnej mienky, podľa ktorého má demokratická kandidátka medzi americko-židovskými voličmi 60-percentnú podporu. Zároveň vyjadril ľútosť, že vo voľbách v roku 2016, v ktorých zvíťazil, aj v roku 2020, keď prehral s Joeom Bidenom, získal od tejto skupiny obyvateľstva menej ako 30 percent hlasov. Nebolo bezprostredne jasné, na ktorý prieskum sa bývalý prezident odvolával, no podľa nedávneho prieskumu amerického think-tanku Pew Research Survey uprednostňujú americkí Židia Harrisovú pred Trumpom v pomere 65 percent ku 34 percentám.

Jednou z priorít Trumpovej kampane je preto snaha získať priazeň židovských voličov v kľúčových štátoch. Židia v Amerike sa vo voľbách zvyčajne prikláňajú k demokratom, no aj malý posun v rámci tejto skupiny by mohol rozhodnúť o víťazovi novembrových volieb. Dôležitým je napríklad štát Pennsylvánia, kde žije až vyše 400.000 Židov. Hovorca volebného tímu Harrisovej vo vyhlásení pred Trumpovým prejavom uviedol, že sa bývalý prezident občas stýka s antisemitmi. Trump všetky obvinenia z antisemitizmu odmietol a povedal, že on sám má aj židovského zaťa.