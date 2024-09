Von der Leyenová oznámila návrh kandidátov na eurokomisárov aj s portfóliami

(Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Funkciu podpredsedov EK by mali zastávať: Teresa Riberová (Španielsko) – výkonná podpredsedníčka pre čistý, spravodlivý a konkurencieschopný prechod; Henna Virkkunenová (Fínsko) - výkonná podpredsedníčka pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu; Stéphan Séjourné (Francúzsko) - výkonný podpredseda pre prosperitu a priemyselnú stratégiu; Roxana Minzatuová (Rumunsko) - výkonná podpredsedníčka pre ľudí, zručnosti a pripravenosť a Raffaele Fitto (Taliansko) - výkonný podpredseda pre kohéziu a reformy. Už od začiatku leta je známe, že Kaja Kallasová (Estónsko) bude novou šéfkou diplomacie EÚ.

archívne video

Pellegrini po stretnutí s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Zvyšných 20 eurokomisárov navrhla von der Leyenová pre nasledovnú agendu (podľa abecedného zoznamu krajín): Hadja Lahbibová (Belgicko) – komisárka pre pripravenosť, krízový manažment a rovnosť; Ekaterina Zacharievová (Bulharsko) – komisárka pre startupy, výskum a inovácie; Kostas Kadis (Cyprus) – komisár pre rybolov a oceány; Jozef Síkela (ČR) - komisár pre medzinárodné partnerstvá; Dan Jrgensen (Dánsko) – komisár pre energetiku a bývanie.

Apostolos Tzitzikostas (Grécko) – komisár pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch; Wopke Hoekstra (Holandsko) – komisár pre klímu, bezuhlíkové hospodárstvo a čistý rast; Dubravka Šuicová (Chorvátsko) - komisárka pre Stredomorie; Michael McGrath (Írsko) – komisár pre demokraciu, spravodlivosť a právny štát; Andrius Kubilius (Litva) – komisár pre obranu a vesmír.

Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) - komisár pre hospodárstvo a produktivitu, implementáciu a zjednodušenie; Christophe Hansen (Luxembursko) – komisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo; Olivér Várhelyi (Maďarsko) – komisár pre zdravie a starostlivosť o zvieratá; Glenn Micallef (Malta) – komisár pre mládež, kultúru, šport a medzigeneračnú spravodlivosť; Piotr Serafin (Poľsko) – komisár pre rozpočet, boj proti podvodom a verejnú správu.

Maria Luísová Albuquerquová (Portugalsko) – komisárka pre finančné služby; Magnus Brunner (Rakúsko) – komisár pre vnútorné záležitosti a migráciu; Maroš Šefčovič (SR) - komisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť a medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť; Jessika Roswallová (Švédsko) - komisárka pre životné prostredie, ochranu vody a konkurencieschopné obehové hospodárstvo. Marte Kosovej, zatiaľ nepotvrdenej kandidátke zo Slovinska, by mala pripadnúť oblasť rozširovania.

Von der Leyenová stanovila šesť priorít, ktoré podľa nej budú určovať EK pod jej vedením - Posilnenie technológií, bezpečnosti a demokracie, silnejšia priemyselná stratégia, ďalší rozvoj európskych regiónov prostredníctvom kohéznej politiky, väčšia sociálna prosperita prostredníctvom odbornej prípravy, obrana európskeho sociálneho modelu a dynamickejší vonkajší rozmer.

Kandidáti na eurokomisárov budú v Európskom parlamente v nasledujúcich týždňoch preverovaní pre prípadný konflikt záujmov a následne vypočúvaní v príslušných výboroch EP. Keď vypočúvaniami prejdú všetci kandidáti na eurokomisárov, na najbližšom plenárnom zasadnutí EP sa hlasuje o EK ako celku a nie menovite o jednotlivých komisároch. Na schválenie EK je potrebná väčšina odovzdaných hlasov europoslancov. Ak dôjde k odobreniu Európskym parlamentom, eurokomisári nastúpia do úradu nasledujúci mesiac od hlasovania.

V eurokomisii sa podarilo zlepšiť zastúpenie žien, uviedla von der Leyenová

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po oznámení zloženia novej exekutívy EÚ, novinárom pripomenula, že sa jej v nej podarilo zlepšiť zastúpenie žien. V navrhnutej eurokomisii bude 11 žien. Šéfka eurokomisie pre médiá uviedla, že pôvodne vlády členských krajín EÚ navrhovali len 22 percent kandidátok do 27-členného kolégia. To sa jej nepáčilo a začala presadzovať viac žien vo svojom tíme. "Pracovala som teda s členskými štátmi a podarilo sa nám zlepšiť rovnováhu na 40 percent žien a 60 percent mužov," povedala Von der Leyenová.

Na úvod prezentácie svojho nového tímu zdôraznila, že každý eurokomisár prinesie svoje skúsenosti a pohľady na Európu. "Spolu budeme jeden tím, pracujúci na dosiahnutí jedného spoločného cieľa. Aby bola Európa silnejšia," vysvetlila. Dodala, že sa podarilo vytvoriť tím kompetentných a motivovaných žien a mužov pripravených spolupracovať, aby Únia bola silnejšia, bezpečnejšia a konkurencieschopnejšia.

Dosadila ženy do mnohých najvyšších portfólií

Von der Leyenová dosadila ženy do mnohých najvyšších portfólií s významnou pracovnou agendou. To možno vnímať aj ako jej reakciu na to, že mnohé členské štáty EÚ odmietali splniť jej požiadavku o rodovo vyváženej exekutíve a navrhovať okrem mužov aj ženy.

Z päťčlenného tímu výkonných podpredsedov EK tri budú ženy - Teresa Riberová (Španielsko), Henna Virkkunenová (Fínsko) a Roxana Minzatuová (Rumunsko), pričom pre Fínsko a Rumunsko ide o prvú podpredsednícku pozíciu. Španielsko má v top pozícii šéfa diplomacie Josepa Borrella, ktorého nahradí estónska expremiérka Kaja Kallasová. Von der Leyenová zaradila šesť žien medzi osem najvyšších pozícií vo svojom tíme. Ďalšimi dvoma výkonnými podpredsedami sú Stéphan Séjourné (Francúzsko) a Raffaele Fitto (Taliansko).

Nová Európska komisia by mala podľa pôvodných plánov začať pracovať od 1. novembra. Záleží to na plynulosti procesu vypočúvaní a schvaľovania eurokomisárov vo výboroch Európskeho parlamentu (EP). V prípade komplikácií k nástupu EK dôjde až 1. dcembra alebo v januári 2025. Predsedníčka EP Roberta Metsolová v utorok oznámila, že išlo o prvú diskusiu medzi europarlamentom a Von der Leyenovou o štruktúre a portfóliách eurokomisie. Podľa jej slov EP to pripravilo cestu k čo najefektívnejšiemu preverovaniu kandidátov na eurokomisárov a dodala, že pôjde o prísny preverovací proces.