Sergej Karaganov (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Situácia vo vojne na Ukrajine sa vyostruje. Bývalý poradca Vladimira Putina teraz verejne vyzval šéfa Kremľa, aby nariadil jadrový úder proti štátom NATO. Podľa Sergeja Laraganova je to jediný spôsob, ako možno Rusko zachrániť.

Od začiatku ukrajinskej vojny vo februári 2022 Vladimir Putin a jeho kremeľskí agitátori opakovane hovorili o jadrovej eskalácii. Neúnavne zdôrazňujú jadrovú silu Ruska a vyhrážajú sa Západu jadrovým úderom. Bývalý poradca šéfa Kremľa nedávno opäť vyzval Vladimira Putina, aby zaútočil na štáty NATO jadrovými zbraňami.

Zelenskyj nalieha na USA, aby povolili útoky hlbšie do územia Ruska (Zdroj: Facebook/Volodymyr Zelenskyj)

Sergej Karaganov, ktorý viedol Radu pre zahraničnú a obrannú politiku, predložil v rozhovore pre ruský denník Kommersant znepokojujúcu teóriu, že Vladimir Putin by mohol beztrestne vyviaznuť z „obmedzeného použitia“ jadrových zbraní. Niekdajší Putinov poradca svojimi vyhláseniami reaguje na čoraz častejšie výzvy, aby USA a Veľká Británia umožnili Ukrajine použiť rakety dlhého doletu Storm Shadow proti cieľom v Rusku.

Bývalý poradca šéfa Kremľa neverí, že by týmto krokom Vladimír Putin vyvolal globálnu jadrovú vojnu. Karaganov totiž zastáva bizarný názor, že „každé obmedzené použitie jadrových zbraní (nemusí) nevyhnutne viesť k všeobecnému nukleárnemu Armagedonu“. Je presvedčený, že NATO by neprijalo odvetné opatrenia, ak by Putin použil len malé množstvo jadrových zbraní.

Pre Sergeja Karaganova sa ruský jadrový útok v súčasnosti javí ako jediná možnosť, ktorú má Vladimir Putin, ak chce vyhrať vojnu na Ukrajine. "Nevolám po nebezpečnej ceste, ale po záchrane sveta a Ruska. Buď túto vojnu vyhráme, alebo zahynieme."