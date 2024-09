Horné toky riek v Česku postupne klesajú: Najhoršia situácia je na juhu krajiny

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

7:35 Povodňových stavov v Česku dnes ráno ďalej ubudlo, pred 06:30 bol niektorý z povodňových stupňov na zhruba 160 miestach, čo je zhruba o 20 menej ako po polnoci. Veľká voda sa s výnimkou južných Čiech presúva z horných na stredné a dolné toky. Povodňový stupeň ohrozenia bol ráno najmä na juhočeských riekach a tiež na Odre a Opave, Dyji a Morave a Labi. Vyplýva to z údajov na povodňovom webe Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

7:05 Na južnej Morave aj dnes ráno pretrváva tretí povodňový stupeň na Dyji, Svratke a Morave. Na väčšine miest sa očakáva postupný pokles hladín, avšak viac vody začne počas dňa tiecť Brnom, pretože hladina Brnianskej priehrady sa blíži k hrane prelivu. Vyplýva to z údajov Českého hydrometeorologického ústavu.

6:57 Hladina rieky Moravy v Kroměříži začala v noci na dnes opäť klesať. V pondelok popoludní a večer stúpla o desiatky centimetrov, podľa zástupcov povodňovej komisie to zapríčinili rozlivy vody z jej menších prítokov, rieky Bečvy a riečky Haná. Naďalej však na Morave v Kroměříži zostáva tretí stupeň povodňovej aktivity znamenajúci ohrozenie. V Zlínskom kraji ráno platil tiež na Morave v Spytihněvi, vyplýva z údajov Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

6:40 Hladiny riek v Kráľovskom kraji v noci na dnes pokračovali v poklese a na žiadnej rieke dnes ráno už nebol tretí stupeň povodňovej aktivity. Druhé stupne zostávali na Stenáve v Otoviciach na Náchodsku a na Orlici v Týništi nad Orlicou a Tichej Orlici v Čermnej nad Orlicou na Rychnovsku. Vyplýva to z údajov spoločnosti Povodie Labe.

6:35 Tretí povodňový stupeň, teda ohrozenie, platí v Moravskosliezskom kraji stále na štyroch miestach, tri sú na rieke Opave a štvrté na Odre v Bohumíne na Karvinsku. Na Odre v Ostrave je druhý stupeň a už len na viacerých miestach v kraji prvý stupeň povodňovej aktivity. Vyplýva to z informácií podniku Povodie Odry a Českého hydrometeorologického ústavu. Záplavami zasiahnuté oblasti v kraji dnes navštívi premiér Petr Fiala (ODS) s ďalšími ministrami.

6:24 Hladina rieky Moravy v Olomouci-Nových Sadoch už dnes ráno stagnuje. K 06:00 dosahuje 492 centimetrov, viac ako pol metra nad stavom ohrozenia. Hlavný nápor vody v meste zadržala protipovodňová ochrana, voda však zaplavila mestskú časť Chomoutov. Voda sa do tamojších ulíc vyliala miestami až po pás, hladina tam však už začala klesať. Taktiež v samotnej Olomouci zaplavila niektoré úseky ciest. Podľa zástupcov radnice by už mala Morava počas dňa postupne klesať.

6:15 Pardubice v pondelok večer otvorili pre ľudí a mestskú hromadnú dopravu most kpt. Bartoše cez Labe uzavreté kvôli povodňovým náplavám. Nánosy odstránili hasiči. Chodci a cyklisti opäť môžu tiež cez Chrudimku po láske vedúcej k pardubickej nemocnici a cez most pri Bielobranskom námestí. Mesto o tom informovalo na facebooku. Labe pred aj za Pardubicemi aj Chrudimka v pardubických Nemošiciach boli dnes pred 06:00 na povodňovom stupni ohrozenia.

⭕️ Most kpt. Bartoše se večer otevřel pro chodce, cyklisty a za dohledu Městské policie Pardubice také pro MHD!... Posted by Statutární město Pardubice on Monday, September 16, 2024

6:00 Pondelkový vytrvalý dážď zvýšil na juhu Čiech cez noc hladiny riek na mnohých miestach. Najvyšší povodňový stupeň dosiahli toky na takmer troch desiatkach staníc, vyplýva z aktuálnych informácií Českého hydrometeorologického ústavu. Tretí, najvyšší povodňový stupeň dnes o 5.30 h prekonala Vltava v Českých Budějoviciach, kde rieka od pondelkového večera stúpla o viac ako pol metra.

Horné toky riek postupne klesajú, najhoršia situácia je na juhu Čiech

Horné a stredné úseky rozvodnených tokov v Česku väčšinou klesajú. Počet miest s dosiahnutým povodňovým stupňom klesol za posledných 24 hodín o viac ako 40 na 179. Vyplýva to z údajov na povodňovom webe Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) okolo dnešných 02: 00. Najhoršia situácia je v Juhočeskom kraji, kde 24 meracích staníc hlásilo tretí, teda najvyšší povodňový stupeň.

(Zdroj: ČHMÚ)

V celom Česku bolo dve hodiny po polnoci 56 miest, kde voda dosahovala tretí stupeň povodňovej aktivity. Situácia označovaná ako extrémna povodeň ale už na žiadnom mieste nebola. Hladiny väčšiny horných a stredných úsekov zasiahnutých tokov sú po kulminácii a naďalej klesajú, uviedol ČHMÚ v pondelok večer v hydrologickej predpovedi pre dnešný deň. Rieka Morava bude podľa nej pozvoľna kulminovať nad hranicou tretieho povodňového stupňa. V povodí hornej a strednej Sázavy budú toky tiež na poklesoch.

Na tokoch odvodňujúcich Šumavu a Novohradské hory očakávajú hydrológovia kvôli dažďu aj naďalej vzostupy či kolísanie hladín. Rieky by mali kulminovať v noci na utorok. Rybník Rožmberk na Jindřichohradecku by sa mohol naplniť a začať vytekať bezpečnostným preliatím dnes ráno asi o 06:00 či 07:00. Postupne by sa tak výrazne zvýšila hladina Lužnice, ktorá rybníkom preteká. Po pondelkovom zasadnutí krajskej povodňovej komisie to povedal juhočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Autá stoja na zaplavenej ceste v Ostrave. (Zdroj: TASR/AP/Darko Bandic)

Vo Veselí nad Lužnicou v mieste, kde by sa rieka mohla dostať z koryta, mesto vybudovalo protipovodňové bariéry. Hladina Lužnice pozvoľna stúpa, ale do dnešného rána nehrozí, že by sa v meste rozliala. ČTK to v pondelok večer po zasadnutí krajskej povodňovej komisie povedal starosta mesta Vít Rada (ANO). Prípadná evakuácia pri rozliatí rieky by sa týkala približne tisícky obyvateľov.

Česko dostalo ponuku pomoci pri povodniach od viacerých krajín, zatiaľ ju nevyužije

Česko dostalo ponuku pomoci pri povodniach od Ukrajiny, Izraela, Slovenska, Kosova, Litvy, Severnej Macedónska, Spojených štátov, Grécka či Slovinska. ČTK to povedal minister zahraničných vecí Ján Lipavský (Piráti). Vláda dnes vzala ponuky na vedomie s tým, že sa partnerom v prípade potreby ozve.

Ministerstvo zahraničných vecí teraz neeviduje, že by Česi v krajinách zasiahnutých záplavami boli v ťažkostiach. To sa týka aj zahraničných občanov v Česku, uviedol úrad. Lipavský ČTK už v nedeľu oznámil, že Ukrajina ponúkla Česku personálnu i materiálnu pomoc svojich záchranných zložiek pri odstraňovaní následkov ničivých povodní. Pomoc vtedy ponúklo tiež napríklad Slovinsko, ktorému Česko pomohlo pri mohutných povodniach vlani v auguste.

Jan Lipavský (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Chcel by som oceniť predovšetkým reakciu Ukrajiny, ktorá prišla ako prvá. Je nám cťou mať za spojencov národ, ktorý už vyše dva a pol roka bráni pri sebe doma náš spôsob života pred ruskou agresiou a napriek tomu nájde silu ponúknuť nám pomoc v boji s živelnou katastrofou," uviedol šéf diplomacie.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes po rokovaní vlády uviedol, že pomoc ponúkli tiež saský či bavorský premiér. Telefonicky dnes hovoril s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Diskutovali o spolupráci záchranných jednotiek oboch krajín, ale aj o spoločnom postupe pri žiadostiach o európske peniaze na riešenie následkov povodní. Fiala o tom telefonicky hovoril aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

archívne video

Silný prúd rieky v Dolnom Sliezsku zobral so sebou auto (Zdroj: X/Polski Łobuz)

Na české zastupiteľské úrady v Rakúsku a Poľsku sa podľa ministerstva obracajú desiatky českých občanov so žiadosťami o radu, či cestovať do krajiny, alebo nie. "V tejto chvíli neevidujeme, že by Česi v krajinách zasiahnutých záplavami boli v ťažkostiach. To sa týka aj zahraničných občanov v Česku," oznámila ČTK Mariana Wernerová z odboru komunikácie. Ambasády v Nemecku, Slovensku, Poľsku, Rakúsku a Maďarsku situáciu v krajinách sledujú, aktualizujú sa tiež informácie v cestovateľskom systéme Drozd.

Ministerstvá vyhodnotia záplavy a navrhnú opatrenia vrátane zmeny legislatívy

Ministerstvá životného prostredia a pôdohospodárstva zdokumentujú a vyhodnotia spoločne s krajskými povodňovými komisiami priebeh záplav a pripravia návrh, ako ich riešiť v budúcnosti, vrátane zmeny legislatívy, povedal dnes večer po mimoriadnom rokovaní vlády minister životného prostredia Peter Hladík (KDU-ČSL). Na vyhodnotení sa budú podieľať tiež podniky povodia a Český hydrometeorologický úrad.

Ministerstvo požiadalo krajské povodňové komisie, aby detailne zdokumentovali a fotili, odkiaľ voda tiekla, a kde boli problémy. "Vznikne detailné vyhodnotenie týchto povodní a následne tiež návrh, akým spôsobom sa pripraviť na tieto situácie do budúcnosti, aké opatrenia robiť, a to v kombinácii ako nádrží, tak aj prírode blízkych opatrení, vrátane možnej zmeny legislatívy," povedal Hladík. Hladík upozornil, že v zasiahnutých oblastiach je teraz potrebné riešiť pomoc na mieste. Spomenul napríklad kontaminované zdroje podzemnej vody alebo nefunkčné čističky odpadových vôd. "Tieto investície, tieto opravy, musia prísť čo najrýchlejšie," uviedol.

Česká geologická služba spustila tiež telefónnu linku, na ktorú sa môžu ľudia obrátiť, ak si nie sú istí, či by mohol napríklad svah po zrážkach byť nestabilný a spôsobiť problémy. "Prídu, zhodnotia situáciu. Rovnaké problémy budú nastávať pri stromoch v intravilánoch obcí, ktoré sú podmáčané, môžu padať aj do budúcnosti pri väčšom vetre," doplnil Hladík.

Hladík tiež ocenil presnosť odhadov a modelov i prácu vodohospodárov a ďalších zložiek, vďaka ktorým sa podarilo povodne dobre ustáť. Aktuálna situácia podľa neho nie je rovnaká ako pri povodniach v rokoch 1997 a 2002, pretože záplavy zasiahli takmer celú ČR, bolo však možné sa na ne pripraviť. Zároveň upozornil, že povodňová situácia nekončí, dúfa ale, že naďalej nebude natoľko vážna a nebude ohrozovať životy ani majetky ľudí.