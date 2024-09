AKTUÁLNE V Poľsku už potvrdili štyroch mŕtvych: Pretrhli sa dve priehrady, situácia je kritická!

(Zdroj: FB / Lubuscy Łowcy Burz - Maciejski Maximilian, Paweł Rajski)

VARŠAVA - Počet mŕtvych v súvislosti so silným dažďom a záplavami v Poľsku vzrástol z dvoch na štyri. Napísal to dnes server denníka Gazeta Wyborcza.

O dvoch mŕtvych informovali dnes večer miestne úrady z dvoch obcí v Dolnosliezskom vojvodstve. Už skôr médiá informovali o dvoch utopených mužoch, jeden z dediny Krosnowice a druhý z mesta Bielsko-Biala. Poplach proti povodniam dnes večer vyhlásilo mesto Vroclav, kde žije vyše 670.000 ľudí.

Predpoveď hydrológa Petra Smrtníka pre Západné Slovensko na najbližšie dni (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

O prvej obeti už ráno informoval premiér Donald Tusk. Situácia po vytrvalých dažďoch je podľa neho na mnohých miestach v krajine dramatická. Najkritickejšia je podľa denníka Gazeta Wyborcza situácia v meste Glucholazy neďaleko českých hraníc, kde sa rieka vyliala z brehov. V neďalekom meste Strane Slonskie sa popoludní pretrhla priehrada, ulicu zaplavila prívalová vlna. V meste Jelenia Hora evakuujú obyvateľov ulíc zaplavených po pretrhnutí protipovodňovej hrádze, informoval večer starosta Jerzy Lužniak podľa serveru Onet.pl. Voda v zaplavenej časti siaha po pás, centrum mesta je ochromené, dodal.

Do evakuácie obyvateľov z najviac ohrozených miest sa zapojili vrtuľníky, a to ako vojenské, tak policajné a od horských záchranárov z Tatier, ako uviedol vicepremiér a minister obrany Wladysław Kosiniak-kamysz. Vrtuľníky zasahujú hlavne v prípadoch, keď nemožno použiť plávajúce transportéry, povedal.Prvú obeť záplav podľa Tuska ohlásil Kladský okres. Polícia neskôr uviedla, že v obci Krosnowice asi 30 kilometrov cez hranicu od českého Náchoda sa utopil muž. Obec je ale zaplavená, polícia preto zatiaľ prípad nemôže prešetriť. V okrese v noci na dnes pretiekla priehrada, a to na potoku Wilczka v obci Miendzygórze. Ochromené je aj dopravné spojenie medzi Poľskom a Českom.

Centrum #Kłodzko ul Braci Gierymskich po opadnięciu wody. #Powodź



Część 2 Film z dzisiaj 6:33



źródło FB: Michał Szemik pic.twitter.com/jaTLbEWtdI — AntyAnty (@AntyAnty77) September 16, 2024

Tusk oznámil, že ministrovi financií nariadil, aby pripravil prostriedky pre mimoriadnu pomoc pri povodniach a pri odstraňovaní ich následkov. Avizoval tiež, že Varšava požiada o pomoc z prostriedkov Európskej únie. Okresné mesto Kladsko je pod vodou."Bitku sme prehrali, mesto je zaplavené," povedal poľským médiám starosta Michal Piszko. Hladina rieky Kladská Nisa vystúpila na takmer 6,5 metra, z brehov sa vylial aj zhruba kilometrový kanál Mlynowka. Popoludní hladina rieky v meste dosahovala takmer osem metrov a rekord z povodní v roku 1997 prekonala o 141 centimetrov, napísal server Onet.pl.

Alarm 6:00 Ul.Boguminska Monitorowanie stan wałów oraz poziom wody Posted by Osp Chałupki on Sunday, September 15, 2024

Mesto Strane Slonskie, ktoré leží v Kladskom okrese a nachádza sa zhruba desať kilometrov od českých hraníc neďaleko Javorníka, popoludní zaplavila voda z pretrhnutej priehrady. Denník Rzeczpospolita napísal, že priehrada nevydržala nápor vody. "Je to masaker," povedal poľským médiám jeden z miestnych. Priehrada predtým podľa listu Gazeta Wyborcza chránila pred vodou Strane Ślonskie aj neďaleký Londek-Zdrój, teraz ale prívalová vlna ničí všetko, čo jej stojí v ceste. V Kladsku môže voda prekonať hodnoty z ničivých povodní v roku 1997 a vystúpiť na viac ako sedem metrov.

Situácia sa v noci na dnes na mnohých miestach rýchlo zhoršila, napísal server Onet.pl. Úrady Sliezskeho vojvodstva na hraniciach s Českom varovali pred bleskovými záplavami, v susednom Dolnosliezskom vojvodstve, kde pretiekli dve priehrady, je situácia dramatická. "Žiaľ, splnili sa tie najčernejšie scenáre. V tejto chvíli už nie sú žiadne dobrovoľné evakuácie. Všetkých evakuujeme, či už chcú, alebo nie, "povedal dnes ráno starosta Glucholaz Pawel Szymkowicz. Podľa záberov na sociálnych sieťach sa voda valila ulicami, jej nápor neskôr zničil most, pred čím úrady od rána varovali.

"Jedna z mála dobrých správ znie, že sa podarilo zachrániť psa, ktorý uviazol na moste (v Glucholazoch). A takisto sa podarilo zachrániť ježky z rehabilitačného centra v Kladsku, "píše Gazeta Wyborcza. Poľský dopravca PKP Intercity kvôli počasiu od dneška do odvolania prerušil vlakové spojenie medzi Poľskom a Českom, píšu poľské médiá. Niektoré spoje majú skrátenú trasu do miest pri českých hraniciach, ďalšie sú zrušené úplne - napríklad expres Silesia z Ostravy do Varšavy. Podobne ako v sobotu aj dnes poľskí lovci búrok zaznamenali v ovzduší dve tornáda, tentoraz vo Veľkopoľskom vojvodstve na západe krajiny, a síce pri Krotoszyne a pri meste Dobrzyca, uviedla televízia TVN 24. O prípadných škodách sa nezmienila.