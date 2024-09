Tajomník ruskej Rady bezpečnosti Šojgu sa v Pchjongjangu stretol s Kim Čong-unom

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man)

Návšteva sa uskutočnila v čase, keďže Spojené štáty tvrdia, že Severná Kórea dodala Rusku muníciu a balistické rakety. USA so svojimi spojencami momentálne zvažujú, či dovoliť Ukrajine, aby rakety dlhého doletu, ktoré jej dodali západné krajiny, použila na území Ruska. Prezident Vladimir Putin vo štvrtok povedal, že ak by k tomu došlo, Západ by sa zapojil priamo do vojny s Ruskom.

Moskva a Pchjongjang dodávky zbraní popreli, prisľúbili však posilniť vojenské väzby. Rusko svoje vzťahy so Severnou Kóreou prehĺbilo od začiatku vojny na Ukrajine, Putin bol na štátnej návšteve v Pchjongjangu v júni. Šojgu bol do mája ministrom obrany, momentálne pôsobí ako tajomník Rady bezpečnosti, ktorú tvorí ruský prezident a poprední predstavitelia z vojenských a spravodajských kruhov.

Stretnutie bolo vo vynímočne dôvernej a priateľskej atmosfére

"V rámci prebiehajúceho strategického dialógu medzi našimi krajinami sme si s kórejskými partnermi vo vecnom duchu vymenili názory na široké spektrum otázok z bilaterálnej a medzinárodnej agendy," citovala tlačová agentúra RIA Novosti Radu bezpečnosti. Schôdzky sa podľa nej uskutočnili vo "výnimočne dôvernej a priateľskej atmosfére" a predstavovali významný príspevok k napĺňaniu dohôd dosiahnutých medzi Putinom a Kimom pred tromi mesiacmi.