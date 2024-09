Šokujúce teórie! Podvádzala Harrisová počas duelu s Trumpom? Podozrivé sú jej náušnice

Náušnice Kamaly Harrisovej vyvolali u Trumpových prívržencov podozrenie. (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

Kamala Harrisová si podľa mnohých odborníkov počínala dobre v televíznom dueli proti Donaldovi Trumpovi. Demokratka zostala v porovnaní so svojím republikánskym konkurentom pokojná. Smiala sa z klamstiev, ktoré Trump počas debaty šíril. Okrem iného povedal, že migranti jedia domáce zvieratá. Ale mohla Kamala Harrisová v diskusii podvádzať? Trumpovi priaznivci šíria túto konšpiračnú teóriu na sociálnych sieťach.

Dôvodom je, že Kamala Harrisová mala počas televízneho duelu na hlave perlové náušnice, ktoré vyzerajú podobne ako slúchadlá do uší Nova H1 vyrobené v Nemecku spoločnosťou v Mníchove. Ako uvádza „Computer Bild“, reproduktory sú ukryté v umelej perle. Na X (predtým Twitter) bolo veľké vzrušenie. Pokiaľ ide o šperky Kamaly Harrisovej, v komentároch sa okrem iného uvádzalo:

"Myslím, že si zapamätala niekoľko malých prejavov a ktokoľvek ju počúval, dal jej pokyny, kedy má predniesť jednotlivé prejavy. Niektoré z jej "odpovedí" nemali s otázkou vôbec nič spoločné," povedal jeden užívateľ X.

povedal jeden užívateľ X. "Bolo tiež celkom jasné, že Kamala mala otázky už predtým. Ani nemusela premýšľať, len odpovedala a znela nacvičene. Zdalo sa tiež, že mala na sebe zvukové náušnice a niekto bol v jej uchu," píše sa v ďalšom komentári.

píše sa v ďalšom komentári. "Ľudia si neuvedomujú, že má v uchu mikrofón? Niekedy dokonca znie ako Barack Hussein Obama, nevidíte to, chlapci?!?!?," pýta sa ďalší užívateľ.

Harrisová mala skutočné náušnice

Malte Iversen, výkonný riaditeľ výrobcu ICEBACH Sound Solutions, pre "Computer Bild" potvrdil, že náušnice boli podobné jeho vlastným slúchadlám a povedal: "Technicky by bol náš produkt určite vhodný na použitie v prezidentskej debate." V skutočnosti sú to však náušnice od klenotníka Tiffany & Co., ako informoval okrem iného Forbes. Existujú tiež jasné, viditeľné rozdiely medzi slúchadlami Nova H1. Tieto teda nemajú dvojité lišty, ale jeden klip na ušné lalôčiky. Kamala Harrisová tiež nosila svoje šperky na minulých akciách. Trumpovi priaznivci zrejme len chceli odvrátiť pozornosť od slabého výkonu svojho obľúbeného kandidáta.