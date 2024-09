Súd rieši šokujúci prípad vo Francúzsku: Manžel podával žene lieky a ponúkal ju cudzím mužom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V septembri 2020 zažila Pélicotová prvý šok, keď jej manžel Dominique povedal, že urobil "hlúposť". V obchode telefónom nakrúcal pod sukňami tri ženy a bol pristihnutý. Oveľa väčšie zdesenie prišlo v novembri toho istého roku, keď si manželský pár predvolala polícia na komisárstvo. Pri prehľadávaní mužovho počítača totiž policajti narazili na fotografie a videá jeho ďalších nelegálnych aktivít, vrátane znásilnenia.

archívne video

"Policajt mi ukázal fotografie. Nepoznala som ženu na posteli. Nabádal ma, nech sa dobre pozriem. Nepoznala som sa. Pri tretej fotke som povedala, že to stačí, že to sú predsa zábery znásilnenia, som na nich nehybná, spím a som znásilňovaná. Znásilnenie nie je to správne slovo, je to barbarstvo," opísala Pélicotová pred súdom, ako sa všetko dozvedela.

Svedčila pred 51 obvinenými

Jej svedectvo v súdnej sieni počula aj jej dcéra a dvaja synovia, obvinený manžel a tiež na 50 mužov, ktorí ju podľa obžaloby znásilnili. Celkovo 35 sa ich priznalo, že mali s poškodenou pohlavný styk, ale odmietajú, že by išlo o znásilnenie. Všetku vinu svalujú na Pélicota, ktorý ich podľa ich tvrdenia podviedol. Ten naopak tvrdí, že všetkých informoval o tom, že jeho žena je pod vplyvom práškov a o ničom nevie.

Súdne prejednanie prípadu, ktorý otriasol francúzskou verejnosťou, sa začalo v pondelok. Pélicotová požiadala, aby bolo verejné a súd jej vyhovel. Streda patrila výpovediam policajtov, ktorí opísali každý z viac ako 200 prípadov znásilnenia omámenej seniorky. Viac ako polovicu ich má na svedomí jej manžel, za ktorého bola vydatá asi 50 rokov, 92 cudzí muži. Na súde sú len niektorí z nich, časť sa ich nepodarilo doteraz stotožniť.

Dôchodca Dominique P. sa počas vyšetrovania priznal, že v rokoch 2011 až 2020 svojej žene Gisèle bez jej vedomia podával silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Svoju ženu potom ponúkal na serveri coco.fr, ktorý tento rok v júni úrady zablokovali, pretože bol podľa nich pre nebezpečné osoby zdrojom informácií o zraniteľných ľuďoch. Muž sa znásilňovania zúčastnil, nakrúcal ho a nechcel zaň peniaze. Obvineným mal v čase skutkov od 21 do 68 rokov, hrozí im až 20 rokov väzenia. Proces by sa mal skončiť 20. decembra.