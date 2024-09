Šokujúce detaily krvavého útoku na základnej škole: Žiačka bodla chlapca do brucha a dievča do chrbta! Pomsta za šikanu?

(Zdroj: Policie ČR, Getty Images)

"V súčasnej chvíli sú naše sily a prostriedky na ZŠ Komenského 17 v Domažliciach, pretože tu jedna zo žiačok podľa prvotných informácií zaútočila nožom na spolužiakov. Zranené boli dve deti, ktorých rodičia sú už vyrozumení. Podozrivú dievčinu sme zadržali v priebehu niekoľkých minút," informovala polícia.

1/n V současné chvíli jsou naše síly a prostředky na ZŠ Komenského 17 v Domažlicích, jelikož zde jedna z žákyň dle prvotních informací zaútočila nožem na spolužáky. Zraněné byly dvě děti, jejichž rodiče jsou již vyrozuměni. Podezřelou dívku jsme zadrželi během několika minut. — Policie ČR (@PolicieCZ) September 3, 2024

Zranené deti neboli v ohrození života. Do starostlivosti si ich prevzali zdravotníci. "Rovnako tak bolo zdravotníkom odovzdané zatiaľ jedno z ďalších detí, ktoré bolo v šoku. Na mieste sú naši krízoví ​​interventi, ktorí sú pripravení poskytnúť psychologickú pomoc potrebným," oznámila ďalej polícia s tým, že viac informácii oznámi neskôr.

Pomsta za šikanu?

Podľa svedectiev, ktoré má k dispozícii Blesk, malo útočiť dievča, ktoré malo nastúpiť do ôsmej triedy, ale kvôli zlému prospechu prepadlo. S nožom ruke sa vydalo do svojej pôvodnej triedy, teda k ôsmakom. „Chlapca bodla do brucha a dievča do chrbta,“ povedala jedna zo žiačok školy.

„Všimla som si, ako kamarátka na chodbe kričí, tak som s ňou išla na záchod, keď sme vyšli, videla som dievča, ako mieri nožom na učiteľku,“ popísala ďalej dievča desivé chvíle. Podľa ďalšej zo žiačok nebola útočníčka v kolektíve obľúbená, respektíve sa ostatných detí stránila. „Zle sa učila, skoro nehovorila. Bola taká zakríknutá, ostatní sa jej smiali, že je mimo,“ povedala.

Minister školstva Mikuláš Bek na sociálnej sieti X uviedol, že udalosť ho veľmi mrzí. "Násilie v školskom prostredí je absolútne neprijateľné. S domažlickými kolegami sme v spojení a sme pripravení im poskytnúť akúkoľvek podporu," dodal šéf rezortu školstva. Podľa stanice ČT24 v meste dopoludnia zasadne krízový štáb.