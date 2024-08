Štátny tajomník Eštok na Rade Európskej únie: Slovensko dodáva Ukrajine iba nesmrtiace bojové zariadenia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

BRUSEL - Používanie zbraní dodaných Ukrajine Západom nebolo témou štvrtkového neformálneho zasadnutia diplomatov členských krajín EÚ v Bruseli. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok po skončení rokovaní so spresnením, že Slovensko Ukrajine dodáva iba nesmrtiace vojenské vybavenie, informuje bruselský spravodajca TASR.

Eštok vyjadril sklamanie nad tým, že k tomuto stretnutiu nedošlo v Budapešti, ako to bolo plánované pod taktovkou maďarského predsedníctva v Rade EÚ. "Borrell rozhodol o tom, že sa stretnutie uskutoční v Bruseli. My to považujeme za precedens aj pre ďalšie predsedníctva," uviedol Eštok s odkazom na júlové rozhodnutie šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella.

Eštok ocenil "dlhú a veľmi podnetnú" internú diskusiu s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Dmytrom Kulebom. Pripomenul, že Kuleba vyzval krajiny EÚ, aby sa pred nadchádzajúcou zimou zamerali na dva aspekty: na dodávky protiraketovej obrany a na zabezpečenie energetickej sebestačnosti Ukrajiny počas zimy.

Pripravujú aj ďalšie projekty v oblasti infraštruktúry

"Ja som zopakoval, že pripravujeme v poradí už tretie stretnutie ukrajinskej a slovenskej vlády, tentokrát na ukrajinskej strane, niekde pri hraniciach, a súčasťou rokovaní bude zhodnotenie stretnutia v Michalovciach, ktoré sa zameralo aj na prepojenie energetických sústav medzi Slovenskom a Ukrajinou a na dodávky elektrickej energie zo Slovenska na Ukrajinu. Zopakoval som, že slovenská strana modernizuje a rozširuje kapacitu prenosových sústav, aby sme mohli viac dodávať na Ukrajinu aj počas zimného obdobia," opísal situáciu Eštok. Dodal, že sa pripravujú aj ďalšie projekty v oblasti infraštruktúry.

Borrell aj Kuleba na úvod štvrtkového stretnutia vyzvali štáty EÚ, aby nebránili Kyjevu použiť nimi dodané zbraňové systémy na zásahy aj na ruskom území. Eštok spresnil, že o tejto téme diplomati nehovorili, a pripomenul, že každá krajina to rieši na bilaterálnej báze rokovaní s Ukrajinou. V tejto súvislosti zdôraznil, že vláda SR dodáva na Ukrajinu len nesmrtiacu bojovú techniku.

Rada ministrov rokovala aj o situácii na Blízkom východe a Eštok uviedol, že Slovensko je znepokojené zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou na palestínskych územiach, v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu. "Slovensko ako svoj vlastný príspevok zorganizovalo osobitný humanitárny zdravotnícky let pre pacientov z Gazy, v spolupráci s Belgickom a Európskou komisiou, a sme pripravení opätovne využiť naše vojenské lietadlá," odkázal Eštok.